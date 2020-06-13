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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Barış ve Yasin arasında gergin anlar! İşte Survivor'da ödülü kazanan takım

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 00:06 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 12 Haziran Cuma ekrana gelen 105. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ardahan’ın kaptanı olduğu mavi takım ile Cemal Can’ın kaptanı olduğu kırmızı takım arasında kıran kırana bir ödül mücadelesi yaşandı. İki takım arasında, zorlu parkurda çekişmeli bu oyunda tartışmalar, gerginlikler yaşandı. Peki Survivor'da ödül ne oldu? Peki, Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Barış ve Yasin arasında gergin anlar! İşte Survivor'da ödülü kazanan takım

Survivor’da ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Çeyrek final öncesi oluşturulan kırmızı ile mavi takımların yarışmacıları, ödül oyunu oynadılar. Murat Ceylan'ın sunduğu ödül oyununda nefes kesen mücadeleler yaşandı.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu öncesinde oynanan avantaj oyununa iki takımdan üçer yarışmacı sahaya çıktı. Mavi takımdan Nisa, Cemal Can, Barış'a karşılık kırmızı takımdan Elif, Ardahan, Yasin avantaj oyunu için mücadele etti. Atışlara aynı zamanda gelmelerine rağmen mavi takımda Yasin'in bir türlü atışı yapamaması ile kırmızı takıma galibiyeti getirdi. Böylece Survivor 2020'de avantaj oyununu kırmızı takım kazandı.

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YASİN, BARIŞ VE BERKAN ARASINDA GERGİN ANLAR!

Survivor 2020 yeni bölümde ödül oyunu sırasında Yasin ile Barış arasında gergin anlar yaşandı. Ödül oyunu sırasında mavi takımdan Yasin, Barış’a "İki saattir itiraz ediyorsun" diyerek tepki gösterdi. Barış ise "Ben başka bir şey konuşuyorum"diyerek cevap verdi.

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Yine kırmızı takımdan Berkan ise takım arkadaşını savunmak için "Tamam da niye atlıyorsun ki çocuğa?" dedi. Bu sözler ile birlikte Yasin, Barış ve Berkan arasında tansiyon yükseldi. Takım arkadaşları, iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı. Survivor Yasin “Seviyorum seni Barış” diyerek ortamı yumuşatırken Barış “Ben de seni seviyorum. Konuyu bilmiyorsun başka bir yere götürüyorsun” diye karşılık verdi.

SURVIVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020'de beş yarışmacıdan oluşan mavi takım ile dört yarışmacılı kırmızı takım ödül oyunu oynadı. Ödülü kazanmak için iki takım yarışmacıları da yoğun güç harcadılar. Duygusal anların yaşandığı, Nisa ile Evrim'in gözyaşlarına boğulduğu, ara ara bazı yarışmacıların sözlü tartışmalar yaşadığı ve ortamın gerildiği ödül oyununu kazanan belli oldu. Mavi takım oyunu rahat bir skorla 10'a 4 kazandı.

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SURVIVOR’DA ÖDÜL NEYDİ?

Survivor 2020’de ödül oyununu kazanan mavi takım yarışmacılarına, 15'er bin liralık alışveriş çekinin yanı sıra köfte, bulgur pilavı, lavaş, salata, çikolatalı pasta ve içecekten oluşan güzel bir akşam yemeği verildi. Ancak Survivor'da karıştığı kavgalardan dolayı Acun Ilıcalı tarafından ceza verilen Yasin ödülden yararlanamadı.

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