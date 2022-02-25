Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2022 ödül oyununu hangi takım kazandı? 25 Şubat 2022 Cuma

Survivor'da ödül oyununun kazananı merak konusu oldu. Survivor 2022'de ilginç bir ödül oyunda karşı karşıya gelen ünlüler takımı ile gönüllüler takımı yarışmacıları taraf olmak için zamanla yarıştı. Survivor'ın 25 Şubat 2022 Cuma günkü bölümünün detayları merak konusu olurken vatandaşlar Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2022 ödül oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtına ulaşmak için araşrırma yapmaya başladı. Survivor'ın 25 Şubat 2022 Cuma günkü bölümü ve ödül oyunu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Survivor'ın 25 Şubat Cuma (bugün) yayınlanacak olan 31. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda kozlarını paylaşacak. Dönme dolaplı ödül oyununda rakiplerinden daha fazla suyu kovaya doldurarak ağırlığı tamamlamaya çalışan yarışmacılar hem zamanla hem de birbirleri ile yarışacak.

Survivor'ın 25 Şubat Cuma günkü bölümünde ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Gökhan, Yunus Emre, Yasin ve Nagihan'ın eleme potasında olduğu Survivor 2022 AllStar'da rakiplerinden en az oyu alarak adaya veda eden isim Yunus Emre oldu.

SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM

Acun Ilıcalı, Survivor'da yeni bir dönemin başladığını resmen duyurdu. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre; birleşme partisine iki takımda 11 yarışmacı olmak üzere toplamda 22 yarışmacı katılacak. Birleşme Partisi Mart ayının son haftası yapılacak. Hızlı eleme dönemi başlayacak.

Haftada iki eleme olacak. Üç hafta içerisinde 6 yarışmacı elenecek. Böylelikle Survivor 2022 All Star'ın asıl kadroları ortaya çıkacak.

