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Survivor ödülü malikanenin sahibi kim? Acun Ilıcalı ünlü ismi açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 01:11 | Son Güncelleme

Survivor’da oyunlarında yarışmacılara ödül olarak verilen meşhur villanın sahibi belli oldu. Acun Ilıcalı lüks malikanenin sahibini ilk defa açıkladı. Survivor'da yarışmacıların son defa malikanede kalacağını duyuran Ilıcalı, ödül olarak verecekleri evi de değiştireceklerini söyledi. Malikanenin sahibinin Marc Anthony olduğu iddia edilmişti. Ancak gerçek çok farklı çıktı. Peki Survivor'da ödül malikanesinin gerçek sahibi kim çıktı?

Survivor ödülü malikanenin sahibi kim? Acun Ilıcalı ünlü ismi açıkladı

Survivor 2020'nin 94. bölüm ödül oyunu sonrası Acun Ilıcalı merak edilen malikanenin kime ait olduğunu açıkladı. Survivor'da ilk haftalardan bu yana büyük ödüllerde lüks malikane kullanılıyordu. Daha önce malikanenin sahibinin ünlü şarkıcı Marc Anthony olduğu iddia edilmişti. Bu haftaki ödül oyununda ise Acun Ilıcalı son defa malikanenin kullanılacağını belirterek sahibi olan ünlü rapçiyi de açıkladı.

Acun Ilıcalı, ödül oyununu kazanan gönüllüler takımıyla yaptığı konuşmada, villanın sahibinin ABD’li rapçi Pitbull olduğunu söyledi. Gönüllüler takımı ise villanın kime ait olduğunu villadaki Pitbull yazılarından dolayı bildiklerini ifade etti. Acun Ilıcalı, "Survivor'da Pitbull'un evini tamamladık. Neden garip bir ev ödülü vermeyelim? Var kafamda bir şeyler açıklayacağım" dedi.


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