Survivor Panorama Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli? Survivor 2022'ye damga vurmuştu!

Survivor programı ile tanınan Evrim Keklik hakkında araştırmalar hız kazandı. Pandemi nedeniyle izlenme rekorları kıran Survivor 2020 sezonuna katılan Evrim Keklik, adını geniş kitlelere duyurdu. Survivor 2022 All Star sezonunda ise art arda eleme potasına girmesi ve her seferinde, yüksek bir oy oranı ile potadan çıkmasıyla olay olmuştu. Peki Survivor Panorama Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

14 Mart 1991 doğumlu Evrim Keklik 31 yaşındadır. Türk voleybolcu, televizyon kişisidir. Baba tarafından aslen Çankırılıdır.

Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde aldı. Fenerbahçe'de voleybola başladı. Sonrasında voleybola ara vermeden 10 yıl devam etti. Galatasaray'a transfer olan ve burada bir sene oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edildi ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kaldı.

Sonrasında bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgileniyor.

EVRİM KEKLİK SURVİVOR PANORAMA'DA!

Survivor Panorama'dan bir karesini paylaşan Evrim Keklik, "Artık birlikteyiz" diye yazdı.

