Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında? Nasıl ünlü oldu? İşte Hakan Hatipoğlu'nun hayatı!

Hakan Hatipoğlu hakkında detaylar araştırılıyor. İlk olarak 'Var mısın Yok musun?' programına katılan Hakan Hatipoğlu Survivor programına da katılmıştı. Survivor Panorama'da sunuculuk kariyerine devam eden Hakan Hatipoğlu, Gizem Hatipoğlu ile evlidir. İşte Hakan Hatipoğlu hakkında detaylar...
28 Kasım 1979 doğumlu Hakan Hatipoğlu 43 yaşındadır. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Sunuculuk kimliğiyle tanınmaktadır.
Survivor 2010 ve 2015 sezonlarında yer aldı. Survivor 2015 sezonunda, adadan 6. olarak ayrıldı.
Gizem Akın ile 2011 yılında hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Lila adında kız çocukları bulunuyor.