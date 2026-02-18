Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

Bir döneme damga vuran efsane dizi Akasya Durağı için ortaya atılan “yeniden çekiliyor” iddiaları magazin gündemini hareketlendirdi. Özellikle İbrahim Ethem Aşkın’ın yaptığı paylaşım, söylentileri daha da alevlendirerek sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Zeki Alasya'nın canlandırdığı rol için dört isimle temas kurulduğu ve görüşmelerin sürdüğü de gündeme geldi.

Bu iddialar hızla yayılırken Melek Baykal'a da Akasya Durağı hakkındaki fikirleri soruldu.

Melek Baykal "Benim zaten çok sevdiğim bir iş değildi açık söyleyeyim çok kısa çalıştım ben orada. Türker beyden affımı istemiştim. 10 gün önce bir teklif geldi ama ben burada olduğuma inananlardanım. Tiyatroyu seviyorum dizilere çok fazla sıcak bakmıyorum artık" dedi.