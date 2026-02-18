MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

"Akasya Durağı yeniden mi çekiliyor?" sorusu merak edilirken Melek Baykal’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Baykal bir teklif aldığını söylerken Akasya Durağı itirafı gündem oldu.

Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

Bir döneme damga vuran efsane dizi Akasya Durağı için ortaya atılan “yeniden çekiliyor” iddiaları magazin gündemini hareketlendirdi. Özellikle İbrahim Ethem Aşkın’ın yaptığı paylaşım, söylentileri daha da alevlendirerek sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Zeki Alasya'nın canlandırdığı rol için dört isimle temas kurulduğu ve görüşmelerin sürdüğü de gündeme geldi.

Melek Baykal dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil 1

Bu iddialar hızla yayılırken Melek Baykal'a da Akasya Durağı hakkındaki fikirleri soruldu.

Melek Baykal "Benim zaten çok sevdiğim bir iş değildi açık söyleyeyim çok kısa çalıştım ben orada. Türker beyden affımı istemiştim. 10 gün önce bir teklif geldi ama ben burada olduğuma inananlardanım. Tiyatroyu seviyorum dizilere çok fazla sıcak bakmıyorum artık" dedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi final mi yapıyor? "Maçlara denk geliyor" deyip açıkladıFenomen dizi final mi yapıyor? "Maçlara denk geliyor" deyip açıkladı
Aşka geldi! Çağatay Ulusoy ile dudak dudağa...Aşka geldi! Çağatay Ulusoy ile dudak dudağa...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Akasya Durağı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.