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Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

14.05.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Hatipoğlu TV8 ekranlarındaki Survivor Panorama yorumculuğu işine devam ediyor. Ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Hakan Hatipoğlu'nun eşi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

Survivor Panorama programının yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun 11 yıllık eşi Gizem Hatipoğlu Instagram paylaşımıyla kendine hayran bıraktı. Bir çocuk annesi Gizem Hatipoğlu, mini şortlu pozunu paylaştı.

GİZEM HATİPOĞLU'DAN MİNİ ŞORTLU POZ

34 yaşındaki Gizem Akın, Hakan Hatipoğlu ile 'Var mısın Yok musun?' yarışmasında tanıştı.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

İkili, zaman içerisinde hayatını birleştirme kararı aldı.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

Mutlu evliliklerine 2011'den beri devam eden Hatipoğlu çifti, sosyal medyada beraber sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

Tarzıyla dikkat çeken Gizem Hatipoğlu mini şortlu pozuyla gündeme geldi.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

Hatipoğlu'nun o pozuna hayranları tarafından çok sayıda yorum geldi.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

130 BİN TL KAZANMIŞTI!

Gizem Akın 'Var mısın Yok musun?' yarışmasından 130 bin TL kazanarak ayrılmıştı.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

Sunuculuk deneyimi de bulunan Gizem Hatipoğlu'nun, Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunuyor.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

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Gizem Hatipoğlu Hakan Hatipoğlu
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