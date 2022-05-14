Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'dan mini şortlu poz!

Survivor Panorama programının yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun 11 yıllık eşi Gizem Hatipoğlu Instagram paylaşımıyla kendine hayran bıraktı. Bir çocuk annesi Gizem Hatipoğlu, mini şortlu pozunu paylaştı.
34 yaşındaki Gizem Akın, Hakan Hatipoğlu ile 'Var mısın Yok musun?' yarışmasında tanıştı.
İkili, zaman içerisinde hayatını birleştirme kararı aldı.
Mutlu evliliklerine 2011'den beri devam eden Hatipoğlu çifti, sosyal medyada beraber sık sık fotoğraf paylaşıyor.
Tarzıyla dikkat çeken Gizem Hatipoğlu mini şortlu pozuyla gündeme geldi.
Hatipoğlu'nun o pozuna hayranları tarafından çok sayıda yorum geldi.
Gizem Akın 'Var mısın Yok musun?' yarışmasından 130 bin TL kazanarak ayrılmıştı.
Sunuculuk deneyimi de bulunan Gizem Hatipoğlu'nun, Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunuyor.
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