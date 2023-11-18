Survivor Sabriye Şengül’den tepki çeken hareket! Ringde zor anlar yaşadı, ikinci raundda pes etti

Sabriye Şengül, Bellator'da henüz galibiyetle tanışamadı. Keri Taylor-Melendez, Sabriye Şengül'ü 2. raundun başlarında pes ettirdi.

HENÜZ GALİBİYETİ YOK

Çıktığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Sabri Şengül'ün karşılaşma sonrası rakibini tebrik etmemesi Türk taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

PEŞİNDEN KOŞTU AMA TEPKİ VERMEDİ

Keri Taylor Melendez, Sabriye Şengül'ü guillotine choke ile pes ettirdikten sonra ringde peşinden giderek sarılmak istedi. Sabriye Şengül ise tecrübeli sporcuya pas vermedi ve köşesine geçti. Sabriye Şengül'ün bu hareketi sosyal medyada ''centilmenlik sıfır, rakibini tebrik etmeliydi'' şeklinde yorumlar aldı.





