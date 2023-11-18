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Survivor Sabriye Şengül’den tepki çeken hareket! Ringde zor anlar yaşadı, ikinci raundda pes etti

18.11.2023 10:19 | Son Güncelleme:
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Keri Taylor Melendez, Sabriye Şengül’ü ikinci rauntta pes ettirdi. Ringde zor anlar yaşayan Sabriye Şengül'ün mağlup olduktan sonra rakibini tebrik etmemesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Survivor Sabriye Şengül’den tepki çeken hareket! Ringde zor anlar yaşadı, ikinci raundda pes etti

Sabriye Şengül, Bellator'da henüz galibiyetle tanışamadı. Keri Taylor-Melendez, Sabriye Şengül'ü 2. raundun başlarında pes ettirdi.

HENÜZ GALİBİYETİ YOK

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Çıktığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Sabri Şengül'ün karşılaşma sonrası rakibini tebrik etmemesi Türk taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

PEŞİNDEN KOŞTU AMA TEPKİ VERMEDİ

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Keri Taylor Melendez, Sabriye Şengül'ü guillotine choke ile pes ettirdikten sonra ringde peşinden giderek sarılmak istedi. Sabriye Şengül ise tecrübeli sporcuya pas vermedi ve köşesine geçti. Sabriye Şengül'ün bu hareketi sosyal medyada ''centilmenlik sıfır, rakibini tebrik etmeliydi'' şeklinde yorumlar aldı.

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