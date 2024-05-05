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Survivor Sabriye Şengül gözlerden uzak yaşıyor! Son halini paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 09:24
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Survivor yarışmasıyla daha da tanınır hale gelen milli sporcu Sabriye Şengül'ün son hali merak edildi. Survivor'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sabriye Şengül'ün son paylaşımlarına beğeni yağdı.

Survivor Sabriye Şengül gözlerden uzak yaşıyor! Son halini paylaştı

Survivor'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sabriye Şengül bir süredir gözlerden uzakta. Kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül, Trabzon'da yaşıyor.

2017 ve 2019 yıllarında Survivor’a katılan Sabriye Şengül, değişimiyle de dikkat çekiyor. Survivor All Star’ı takip etmediğini söyleyen Şengül maçlara da geri döndü.

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Pozlarıyla ve değişimiyle adından söz ettiren eski yarışmacı 17 Mayıs'ta dövüşünün olduğunu duyurduğu pozlarıyla beğeni topladı.

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Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'e "Helal olsun", "Başarılar", "Ne güzelsin", "Bu halin çok iyi" yorumları geldi.

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Yarışmada Adem Kılıçcı ile yakın bir dostluğu olan Sabriye geçtiğimiz günlerde ''Adem'i çok seviyorum. Çok özlüyorum. Dostum gibi görüyordum'' sözleriyle sitemini dile getirmişti. Adem Kılıçcı ile görüşmediğini söyleyen Şengül, bu itirafı ile herkesi şaşırtmıştı.

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