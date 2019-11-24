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Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde 32 saniyede nakavt oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

Survivor'ın eski yarışmacısı Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibi Denise Kielholtz'a 32 saniyede yenildi. Boksör ve MMA sporcusu Sabriye Şengül, "Sinirime ve hırsıma yenik düştüm" paylaşımıyla takipçilerinden özür diledi.

Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde 32 saniyede nakavt oldu

Kafes dövüşünde Türkiye'yi ilk kez temsil edecek olan Survivor'ın eski yarışmacılarından boksör ve MMA sporcusu Sabriye Şengül, İngiltere'de dün akşam düzenlenen Bellator Londra kafes maçına çıktı.

İlk defa çıktığı kafes dövüşünde Hollandalı rakibi Denise Kielholtz'a 32 saniyede nakavt olan Şengül, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından "Sinirime ve hırsıma yenik düştüm" paylaşımıyla takipçilerinden özür diledi.

MAÇ SONRASI OLAY ÇIKTI
Hollandalı dövüşçü Denise Kielholtz, Sabriye'yi kısa süre içinde mağlup ederken maç sonrasında ise olay çıktı. Sabriye, maçın ardından 'Kickboks demiştik kickboks! MMA değil!' diyerek rakibine bağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Sabriye Şengül Denise Kielholtz MMA kafes dövüşü survivor

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
kameralara poz verip hava atmaya benzemiyormus degilmi.
Kısacası osurdu :)
acunun survivor' ında mı sandın kendini.
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