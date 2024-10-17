Survivor Sabriye Şengül kaplanla poz verdi! Son haline yorum yağdı

Survivor 2017 ve 2019'a katılarak büyük bir üne kavuşan kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül Trabzon'da yaşıyor.

Gözlerden uzak bir hayat süren Sabriye Şengül zaman zaman değişimiyle adından söz ettiriyor.

Yarışmada Adem Kılıçcı ile yakın bir dostluğu olan ancak bir süre önce, ''Adem'i çok seviyorum. Çok özlüyorum. Dostum gibi görüyordum'' sözleriyle sitem eden ve Adem Kılıçcı ile görüşmediğini söyleyen Şengül pozlarıyla dikkat çekti.

Survivor Sabriye son olarak Tayland'a gitti. Burada kaplanla poz veren Sabriye'nin pozlarına "Cesur yürek", "Çok güzel görünüyorsun" yorumları geldi.

ESTETİK İSYANI

Sabriye bir süre önce estetik haberleriyle de gündeme gelmişti. “Kadınlar başarıları ve yetenekleriyle ön plana çıkmalı, sadece estetik haberlerinin bu kadar konuşulması oldukça ironik ve üzücü” diyen Şengül şunları söylemişti:



"50 ayrı başarıya imza atsak da kilo vermemiz ya da yüzümüze küçük bir dokunuş yapmamız, bu başarılardan daha fazla konuşuluyor ve her şeyi unutturuyor. Bu kadınlar için asla adil bir durum değil. Türk kadınının başarısı daha çok konuşulmalıdır."