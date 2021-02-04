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Survivor Sahra Işık değişimiyle gündem oldu

04.02.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Survivor Sahra Işık değişimiyle gündem oldu

İki kez katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçiye ulaşan Sahra Işık yıllar içindeki değimini gözler önüne seriyor.

Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da mücadele eden Sahra Işık'ın değişimi ve son görüntüsüyle gündemde.

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya’da temsil eden Sahra Işık, değişimini sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.

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Yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki voleybolcunun son yayınladığı fotoğraflarda yüzünde estetik olduğu da iddia edildi.

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Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık 2019 Eylül ayında dünyaevine girmişti.

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Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi, geçtiğimiz yıl İstinye'de bir restoran çıkışı 600 bin TL değerindeki yeni araçlarıyla görüntülenmişti.

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