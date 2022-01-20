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Survivor Sahra Işık kendini baştan yarattı! "İmaj değişikliği iyidir"

20.01.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncü olan, Survivor yarışmasında da kavgalarıyla gündeme gelen Sahra Işık geçtiğimiz günlerde eleme adayını önceden bilmişti. Bunun üzerine yeniden gündeme gelen Survivor Sahra değişimiyle de konuşulmaya başlandı. Sahra Işık'ı görenler "Kendini yeniden yaratmışsın" diyor.

Survivor Sahra Işık kendini baştan yarattı! "İmaj değişikliği iyidir"

Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da yarışan Sahra Işık geçtiğimiz gün sürgün kampıyla ilgili fikirlerini söyleyerek daha eleme yapılmadan elenecek ismi açıklamıştı. Bu açıklamalarıyla gündeme gelen Sahra Işık şimdi de son haliyle gündemde...

Survivor Sahra hem imajını değiştirdi hem de estetikle bambaşka biri oldu. Geçtiğimiz günlerde saç rengini değiştiren Sahra Işık "İmaj değişikliği iyidir. Benim için çok ciddi bir karar olsa da" dedi.

Ekran Alıntısı

Ancak Sahra Işık'ın değişimi yalnızca saçları değildi. Yüzünde ciddi değişimler olan Survivor Sahra'yı görenler "Kendini yeniden yaratmışsın", "Bu ne hal", "Annesi görse tanımaz" yorumlarında bulunuyor.

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Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi, geçtiğimiz yıl İstinye'de bir restoran çıkışı 600 bin TL değerindeki yeni araçlarıyla görüntülenmişti. Survivor Sahra'nın lüks yaşantısı o dönem gündeme gelmişti.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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