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  4. Survivor şampiyonu Cemal Can'dan flaş Fenerbahçe itirafı

Survivor şampiyonu Cemal Can'dan flaş Fenerbahçe itirafı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.07.2020 16:28 | Son Güncelleme

TV 8'de yayınlanan fenomen yarışma Survivor 2020'de zafere ulaşan Cemal Can Canseven, isminin Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'dan geldiğini söyledi.

Survivor şampiyonu Cemal Can'dan flaş Fenerbahçe itirafı

TV 8'de yayınlanan fenomen yarışma Survivor 2020'i şampiyon olarak tamamlamayı başaran Cemal Can Canseven, Fenerbahçe efsane futbolcusundan geldiğini dile getirdi.

Adının konma hikayesini anlatan Cemal Can, "Babam 7 yaşındayken dedem vefat etmiş. O yüzden 'Cemal'i koymak istemişler. Babam pek istememiş ama annem istemiş. 'Can' da babam fanatik Fenerbahçeli olduğu için, fanatik bir şekilde Can Bartu hayranı olduğu için, oradan 'Can' geliyor. Cemal Can oluyor" ifadelerini kullandı.

BARIŞ'I GEÇEREK ŞAMPİYON OLDU

Survivor 2020'de Barış Murat Yağcı ile finale kalan Cemal Can Canseven, SMS oylaması sonrasında rakibini geçerek şampiyonluğu elde etmişti.

HEM FUTBOLCU HEM DE BASKETBOLCU

Fenerbahçe'de 1956-61 ve 1967-70 yılları arasında iki dönem forma giyen Can Bartu, sarı lacivertli kulüpte adını efsaneler arasına yazdırdı. Fenerbahçe ile 4 lig ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşayan Bartu, sarı lacivertlilere futbol dışında basketbolda da hizmet verdi. Can Bartu, bir günde profesyonel olarak hem futbol hem de basketbol maçına çıkarak Türk sporunda tarihe geçti.Türkiye'de sadece Fenerbahçe formasını terleten efsane isim, İtalya'da Fiorentina, AC Venezia ile Lazio'da oynadı ve bundan dolayı 'Sinyor' lakabını aldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TÜRKIYE GÖZÜN AYDIN ACUN YINE YAPTI YAPACAGINI SURVİVOR TARIHINDE ILK TURKIYEDE ILK BIR EFEMINE ŞAMPİYONUMUZ OLDU. 2021 SURVİVOR DA LGBT LILER DEN OLSUN .
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