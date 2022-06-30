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Survivor şampiyonu kim oldu, Adem Kılıççı mı Nisa Bölükbaşı mı? Survivor 2022 All Star şampiyonu kim olacak, finalistler kimler?

30.06.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star şampiyonu, bu akşam gerçekleşecek olan büyük SMS oylaması sonucunda belli olacak. Survivor şampiyonluğu için adını finale yazdıran Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasında yapılacak olan SMS oylaması sonrasında, Survivor'ın yeni şampiyonu belli olacak. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu, Adem Kılıççı mı Nisa Bölükbaşı mı? Survivor 2022 All Star şampiyonu kim olacak, finalistler kimler?

Survivor şampiyonu kim oldu, Adem Kılıççı mı Nisa Bölükbaşı mı? Survivor 2022 All Star şampiyonu kim olacak, finalistler kimler?

Survivor şampiyonu kim oldu sorusunun yanıtı, binlerce izleyici tarafından merakla beklenen konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star yarı final gecesinin tamamlanmasıyla birlikte, Survivor'da finale kalan isimler belli oldu. Ayşe, Nisa, Adem ve Batuhan arasında gerçekleşen Survivor yarı finalinde SMS oy sonuçlarına göre finale giden ve elenen isimler açıklandı. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2022 All Star şampiyonu kim olacak, finalistler kimler?

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star şampiyonunun kim olacağı bu akşam Tersane İstanbul'da yapılacak olan final gecesiyle birlikte belli olacak. Survivor finaline kalan Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı arasında yapılacak olan büyük SMS oylaması sonucunda, en yüksek oyu alan yarışmacı Survivor şampiyonu olacak.

survivor finalist

SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam gerçekleşen yarı final heyecanı sonrasında Survivor'da finale kalan isimler belli oldu. Survivor yarı finalinde gerçekleşen SMS oylaması sonucuna göre Ayşe ve Batuhan diğer yarışmacılardan daha düşük oy alarak Survivor finali hayallerine veda etti.

survivor finalistleri

Halk tarafından yapılan SMS oylaması sonucuna göre Survivor finalistleri Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
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