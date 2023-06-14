SURVİVOR ŞAMPİYONU Nefise Karatay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Nefise Karatay'ın hayatı ve biyografisi

Survivor şampiyonu Nefise Karatay 14 Haziran 2023 Çarşasmba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Görkemli kupanın sahibi olan Nefise Karatay'ın kupayı kaldırdığı anlar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. İşte Survivor şampiyonu Nefise Karatay hakkında merak edilenler...

SURVIVOR ŞAMPİYONU NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde doğdu. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

SURVIVOR NEFİSE'NİN PROFESYONEL KARİYERİ

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.

Nefise Karatayü Survivor 2023'te yarışan isimler arasında yer aldı ve şampiyon oldu.

