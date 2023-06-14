MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. SURVİVOR ŞAMPİYONU Nefise Karatay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Nefise Karatay'ın hayatı ve biyografisi

SURVİVOR ŞAMPİYONU Nefise Karatay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Nefise Karatay'ın hayatı ve biyografisi

14.06.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor şampiyonu Nefise Karatay oldu. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama sonrası duygu dolu anlar yaşandı. SMS oylamasından birinci çıkan genç yarışmacı gözyaşlarına boğuldu ve heyecanını gizlemekte oldukça zorlandı. Peki, Survivor şampiyonu Nefise Karatay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Survivor Nefise Karatay'ın hayatı ve biyografisi....

SURVİVOR ŞAMPİYONU Nefise Karatay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Nefise Karatay'ın hayatı ve biyografisi

Survivor şampiyonu Nefise Karatay 14 Haziran 2023 Çarşasmba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Görkemli kupanın sahibi olan Nefise Karatay'ın kupayı kaldırdığı anlar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. İşte Survivor şampiyonu Nefise Karatay hakkında merak edilenler...

yarı finalistler

SURVIVOR ŞAMPİYONU NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde doğdu. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

nefise a

SURVIVOR NEFİSE'NİN PROFESYONEL KARİYERİ

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.

Nefise Karatayü Survivor 2023'te yarışan isimler arasında yer aldı ve şampiyon oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladıSurvivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı
Yalı Çapkını eğlencesinde samimi anlar dikkat çektiYalı Çapkını eğlencesinde samimi anlar dikkat çekti
Hakan Ural Dilan Polat'ı hedef aldı, yanıt gecikmedi! "Amca para benim..."Hakan Ural Dilan Polat'ı hedef aldı, yanıt gecikmedi! "Amca para benim..."
Anahtar Kelimeler:
Nefise Karatay survivor şampiyonu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

"Genel başkanlığa adayım" CHP'li Özel'le konuştuğunu söyleyip...

"Genel başkanlığa adayım" CHP'li Özel'le konuştuğunu söyleyip...

Bakan Koca bu sözlerle uyardı! "Her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor"

Bakan Koca bu sözlerle uyardı! "Her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor"

Schengen vizesinde yeni dönem! Avrupa Birliği o kararı aldı

Schengen vizesinde yeni dönem! Avrupa Birliği o kararı aldı

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti!

Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti!

GÜNÜN VİDEOSU

Komşuları ona "artık milyonersin" diyor: "NASA ile irtibata geçeceğiz"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.