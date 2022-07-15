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Survivor şampiyonu Turabi, Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor! "Kavga, gürültü, küfür, her şey serbest olacak"

15.07.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç defa Survivor'da yarışan ve iki kere üst üste Survivor şampiyonluğu elde eden Turabi Çamkıran, yaptığı açıklamayla olay oldu. Turbo Turabi lakabıyla tanınan isim, yeni bir yarışma programı hazırlayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı'ya rakip olmaya hazırlanan fenomen yarışmacı programında kavga, gürültü ve küfürün de serbest olacağını açıklamayarak şaşırttı.

Survivor şampiyonu Turabi, Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor! "Kavga, gürültü, küfür, her şey serbest olacak"

Survivor'ın 2014-2015 sezonlarında yarışan ve iki sene üst üste şampiyon olan Turbo Turabi, yarışma programı yapmaya hazırlanıyor. Dansçılık da yaptığı bilinen ünlü sporcu, son olarak The Challenge: War of the Worlds'de yarışmış ve şampiyon olmuştu. Turabi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile kendi yarışmasını yapacağını duyurdu.

SURVIVOR TURABİ ACUN ILICALI'YA RAKİP OLUYOR!

Katıldığı yarışmalardaki performansı dışında özel hayatı ve paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Turabi, 10,000,000$ daha kazanıp kendi yarışmasını yapacağını ve kavga, gürültü, küfür ve kıyametin serbest olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

Turabi paylaşımında şöyle dedi:

"Yarışlardan 10,000,000$ daha kazanıp kendi yarışmamı yapıcam. Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak. Düzgün insan ayakları yapanlar ceza alacak. Oylama ile elenen kişi, istediği herhangi birini seçip, son bir eleme oyunu oynayacak, kaybeden eve gidecek."

"SURVIVOR ŞAMPİYONLARI ONUR KONUĞU OLACAK"

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Survivor şampiyonlarını da unutmayan Turabi yarışmada Survivor'ı kazanan isimlerin onur konuğu olacağını açıklayarak "İsteyen bütün Survivor şampiyonları onur konuğu olacak yarışmanın. Şampiyonlardan isteyen olursa da yarışmanın yorumcuları olacak. Şampiyonların yorumcu olması kadar güzel bir şey daha olamaz. Zaten anca şampiyon olmuş kişiler nasıl şampiyon olunacağını anlatabilir." dedi.

"NETFLIX'TEN SES YOK, KREDİ ÇEKEBİLİRİM"

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Netflix'ten henüz yanıt gelmediğini anlatan fenomen isim "Şu an yarışmaya kimlerin katılmak için mesaj attığını söylesem ortalık yıkılır. Netflix'ten de ses yok. Heralde kredi çekmek için bankalara gidebilirim. Tahmin ettiğimden de erken olabilir bu iş." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ÖDÜL 10 MİLYON TL OLACAK!

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Yarışmada büyük ödülün 10,000,000 TL olacağını söyleyen ünlü sporcu, bir takipçisine verdiği yanıtta da yarışmada patronun kendisi olacağını söyledi.


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survivor Acun Ilıcalı Turabi Çamkıran
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