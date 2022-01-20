Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran Survivor Panorama yorumcularına küfür etti!

Survivor'da iki kez şampiyonluğu tadan Turabi Çamkıran, skandal paylaşımlara imza attı. Survivor Panorama yorumcularına ateş püsküren Çamkıran, küfürlü twitleri nedeniyle sosyal medyada tepki topladı.

''ULAN TENEKE YORUMCULAR''

Turabi Çamkıran, ''Ulan teneke yorumcular!'' sözleriyle başladığı paylaşımını, ''Sizin oyununuz da bitireceğim. Hodri meydan!'' cümleleriyle sonlandırdı.

Bir sonraki paylaşımında da küfürlü ifadeler kullanan Survivor şampiyonu, ''Sizinle ilgili çok sağlam planlarım var. 'İtin hatrı yoksa, sahibinin hatrı var!' devri kapanmıştır'' diyerek, Panorama yorumcularına gözdağı verdi.

Survivor All Star 2022'ye katılacağı konuşulan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde ABD'nin en prestijli güreş şirketi WWE ile anlaştığını duyurmuştu.

Instagram hesabındaki cüretkar pozlarla tepki çeken Çamkıran, ''Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Sizden başka namuslusu yok bu dünyada. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki, sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım'' sözleriyle kendisini savunmuştu.



