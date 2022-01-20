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Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran Survivor Panorama yorumcularına küfür etti!

20.01.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonuna gelmesi beklenen Turabi Çamkıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Survivor Panorama yorumcularına küfür etti.

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran Survivor Panorama yorumcularına küfür etti!

Survivor'da iki kez şampiyonluğu tadan Turabi Çamkıran, skandal paylaşımlara imza attı. Survivor Panorama yorumcularına ateş püsküren Çamkıran, küfürlü twitleri nedeniyle sosyal medyada tepki topladı.

''ULAN TENEKE YORUMCULAR''

Turabi Çamkıran, ''Ulan teneke yorumcular!'' sözleriyle başladığı paylaşımını, ''Sizin oyununuz da bitireceğim. Hodri meydan!'' cümleleriyle sonlandırdı.

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran Survivor Panorama yorumcularına küfür etti!

Bir sonraki paylaşımında da küfürlü ifadeler kullanan Survivor şampiyonu, ''Sizinle ilgili çok sağlam planlarım var. 'İtin hatrı yoksa, sahibinin hatrı var!' devri kapanmıştır'' diyerek, Panorama yorumcularına gözdağı verdi.

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran Survivor Panorama yorumcularına küfür etti!

Survivor All Star 2022'ye katılacağı konuşulan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde ABD'nin en prestijli güreş şirketi WWE ile anlaştığını duyurmuştu.

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran Survivor Panorama yorumcularına küfür etti!

Instagram hesabındaki cüretkar pozlarla tepki çeken Çamkıran, ''Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Sizden başka namuslusu yok bu dünyada. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki, sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım'' sözleriyle kendisini savunmuştu.

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran Survivor Panorama yorumcularına küfür etti!

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran Survivor Panorama yorumcularına küfür etti!


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Anahtar Kelimeler:
survivor Turabi Çamkıran
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