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Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021'den elenen Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sancakay'ın hayat hikayesi

20.01.2021 02:35 | Son Güncelleme:
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Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021'den elenen Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sancakay'ın hayat hikayesi

Sancakay Ilım Morgül Survivor 2021'den elenen son isim oldu. Bu haftanın eleme adaylarından biri olan Sancakay, yarışmaya veda eden isim oldu. Futbol geçmişi ile yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Sancakay Ilım Morgül aynı zamanda Ünal Karaman’ın yeğeni. Peki Survivor'dan elenen Sancakay Ilım Morgül kimdir? Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Sancakay Ilım Morgül'ün hayat hikayesi.

Survivor 2021’e bu hafta veda eden isim Sancakay oldu. Gönüllüler takımında yarışan ve bu hafta eleme adayı olan Survivor Sancakay, açıklanan SMS sıralamasına göre yarışmaya veda etti. Survivor 2021 Gönüllüler takımının yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül’ün hayat hikayesinde futboldan, müziğe kadar birçok alan var. İşte Sancakay Ilım Morgül hakkındaki bilgiler.

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Sancakay Ilım Morgül aynı zamanda ünlü teknik direktör Ünal Karaman’ın da yeğeni.
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SURVIVOR SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir ve Rize’de büyüyen Survivor Sancakay, Ünal Karaman’ın yeğenidir. Sporla ilgili olan Sancakay Ilım Morgül, ilk olarak ritmik jimnastik ile spor hayatına başladı. Orta öğretim eğitimini 11’inci sınıfa kadar İzmir’de sürdüren Sancakay Ilım Morgül, futbol kariyerine de futsal ile başlamıştır.
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Sonrasında yeşil sahaya geçiş yapan sporcu, 12’inci sınıfta da Rizespor takımına transfer olmuş ve lise eğitimini burada tamamladı, futbol kariyerini de sürdürdü.

Yükseköğretim eğitimine Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili Edebiyatı Bölümü ile devam eden Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça da bilmektedir. Sonrasında oyunculuk alanında kendisini geliştirmek isteyen futbolcu, konservatuvar tiyatro bölümü yetenek sınavlarına girmiş ve kazandıktan sonra İstanbul’a taşındı.

Günümüzde 4’üncü sınıf öğrencisi olan Sancakay Ilım Morgül, 2 sezon boyunca da Kadıköy Theatron sahnesindeki Edinburg festivalindeki Ofsayt adlı oyunda başrol olarak sahne almıştır. Öte yandan müzikle de ilgilenen oyuncu, 5 yıldır da Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak vokalde sahne almaktadır. Kendi bestelerini seslendirmekte ve gitar da çalabilmektedir.

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