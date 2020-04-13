Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor 2020 birleşme partisi şarkı yarışması birincisi

Survivor 2020’de birleşme partisi heyecanı yaşandı. 12 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen Survivor 44. bölümde birleşme partisi ile yarışmacılar baştan aşağıya yenilendi. Tarık Sezer ve orkestrasının canlı yayınla katıldığı Survivor şarkı yarışmasında yarışmacılar sahnede hünerlerini gösterdi. O Ses Türkiye jürileri olan Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve birçok değerli sanatçının canlı olarak katıldığı şarkı yarışmasını kazanan belli oldu.
Survivor 2020 Birleşme Partisi şarkı yarışmasını kazanan yarışmacı, seçtiği bir kişi ile gelecek sene yapılacak Survivor yarışması birleşme partisine konuk olarak kazanmaya hak kazanacak.
Survivor 2020 şarkı yarışmasında bütün yarışmacılar birer kez sahne aldı. Diğer yarışmacılars 10 üzerinden puan verdi. Performanslar sonrasında en yüksek puanı alan iki yarışmacı, birer kez daha sahne aldı. Survivor şarkı yarışmasında en yüksek puanı alan Cemal Can ile Ardahan aldı. Ardahan, 2. kez çıktığı sahnede bu sefer 150 puan almayı başardı. Cemal Can ise 149 puan aldı. Böylece birer kez daha sahne alan iki yarışmacıdan bir puan daha fazla alan Ardahan, Survivor 2020 şarkı yarışmasını kazandı.
Survivor yarışmacıları ile prodüksiyon ekibi futbol maçında karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı’nın “son 10 yılda kadro olarak gördüğüm en güçlü 2. takım” dediği Survivor 2020 yarışmacıları ile nefes kesen bir futbol maçı yaptı. Soluksuz izlenen geleneksel Survivor derbisinde galip gelen takım; 10-9 skorla Acun Medya takımı oldu.
Survivor 2020’de yarışmacılar, adadaki zorlu şartlar sonrasında epey kilo kaybettiler. Yarışmacılar, tartıya çıkan yarışmacının kilosunu tahmin etmeye çalıştı. Oyunun sonunda kazanan yarışmacı, en çok kilo kaybeden Yasin ile Elif oldu. Takım olarak 10-9 skorla kazanan ünlüler takımı oldu.
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