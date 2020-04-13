Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor 2020 birleşme partisi şarkı yarışması birincisi

Survivor 2020’de birleşme partisi heyecanı yaşandı. 12 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen Survivor 44. bölümde birleşme partisi ile yarışmacılar baştan aşağıya yenilendi. Tarık Sezer ve orkestrasının canlı yayınla katıldığı Survivor şarkı yarışmasında yarışmacılar sahnede hünerlerini gösterdi. O Ses Türkiye jürileri olan Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve birçok değerli sanatçının canlı olarak katıldığı şarkı yarışmasını kazanan belli oldu.

ŞARKI YARIŞMASI ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor 2020 Birleşme Partisi şarkı yarışmasını kazanan yarışmacı, seçtiği bir kişi ile gelecek sene yapılacak Survivor yarışması birleşme partisine konuk olarak kazanmaya hak kazanacak.

SURVIVOR 2020 ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor 2020 şarkı yarışmasında bütün yarışmacılar birer kez sahne aldı. Diğer yarışmacılars 10 üzerinden puan verdi. Performanslar sonrasında en yüksek puanı alan iki yarışmacı, birer kez daha sahne aldı. Survivor şarkı yarışmasında en yüksek puanı alan Cemal Can ile Ardahan aldı. Ardahan, 2. kez çıktığı sahnede bu sefer 150 puan almayı başardı. Cemal Can ise 149 puan aldı. Böylece birer kez daha sahne alan iki yarışmacıdan bir puan daha fazla alan Ardahan, Survivor 2020 şarkı yarışmasını kazandı.