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Survivor Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı! Baştan aşağı çamura bulandı...

19.09.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Var mısın Yok musun?' programının ardından Survivor 2010 ve 2015 sezonlarında yer alan Seda Aktuğlu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça popüler oldu. Sosyal medya pozlarıyla dikkat çeken Aktuğlu, baştan aşağı çamura bulandı.

Survivor Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı! Baştan aşağı çamura bulandı...

Survivor'un renkli yarışmacılarından biri olarak akıllarda kalan Seda Aktuğlu, son zamanlarda replikleriyle sosyal medyada viral oldu. Mizah sayfalarında paylaşılan Altuğ, iddialı pozlarıyla da magazin gündeminde yer almaya başladı.

BAŞTAN AŞAĞI ÇAMURA BULANDI!

Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı.

Survivor Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı! Baştan aşağı çamura bulandı...

Baştan aşağı çamura bulandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı! Baştan aşağı çamura bulandı...

Eski yarışmacı, bu yaz bikinili pozlarıyla adından sık sık söz ettirdi.

Survivor Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı! Baştan aşağı çamura bulandı...

Seda Aktuğlu'nun sosyal medyada yaklaşık 70 bin takipçisi bulunuyor.

Survivor Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı! Baştan aşağı çamura bulandı...

İşte pozlarından bazıları...

Survivor Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı! Baştan aşağı çamura bulandı...

Survivor Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı! Baştan aşağı çamura bulandı...

Survivor Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı! Baştan aşağı çamura bulandı...

Survivor Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı! Baştan aşağı çamura bulandı...

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