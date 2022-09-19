Survivor Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı! Baştan aşağı çamura bulandı...

Survivor'un renkli yarışmacılarından biri olarak akıllarda kalan Seda Aktuğlu, son zamanlarda replikleriyle sosyal medyada viral oldu. Mizah sayfalarında paylaşılan Altuğ, iddialı pozlarıyla da magazin gündeminde yer almaya başladı.

BAŞTAN AŞAĞI ÇAMURA BULANDI!

Seda Aktuğlu çamur banyosu yaptı.

Baştan aşağı çamura bulandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski yarışmacı, bu yaz bikinili pozlarıyla adından sık sık söz ettirdi.

Seda Aktuğlu'nun sosyal medyada yaklaşık 70 bin takipçisi bulunuyor.

İşte pozlarından bazıları...





