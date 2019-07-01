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Survivor Seda kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor 2019 finalisti Seda Ocak'ın hayat hikayesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2019 21:35 | Son Güncelleme

Survivor 2019'da adını finale yazdıran başarılı yarışmacı Seda Ocak oyunlardaki müthiş performansı ve hırsıyla dikkatleri üstüne çekti. Yusuf ile birlikte Survivor finaline kalan Seda şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Peki Seda Ocak kimdir? Survivor eski yarışmacısı Sema'nın ikiz kardeşi olan Seda hangi sporu yapıyor?

Survivor Seda kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor 2019 finalisti Seda Ocak'ın hayat hikayesi

Survivor 2019’da bu senenin şampiyonu Dalaka ile kıyasıya rekabet eden Seda, hem parkurda hem de atışlarda rakiplerine birçok kez fark attı. Adada herkesle iyi geçinmeyi başaran Seda Ocak, geçtiğimiz yıllarda iki kez yarışmaya katılan Sema Aydemir’in ikizidir. Survivor takipçileri de beyaz takımdan finale yükselen Seda Ocak'ın hayatını merak etmeye başladı. Peki, Survivor Seda kimdir? İşte, Seda Ocak'ın hayatı.

SEDA'NIN SURVIVOR PERFORMANSI
Aynı zamanda eski yarışmacı Sema'nın ikizi olan Survivor Seda, Survivor Türkiye Yunanistan'da 348.5 oyun oynadı. Bunlardan 205.5'ini galibiyet 143'ünü mağlubiyetle bitirdi ve 58.97 başarı ortalaması yakaladı.

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Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.

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Daha önceki sezonların en hırslı isimlerinden Sema Aydemir’in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor 2019'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Aslen Bursalı olan Seda, 34 yaşında ve antrenörlük yapıyor.

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'Korkum yok, hırsıma güveniyorum' sloganıyla Survivor'a başlayan Seda Ocak, '"Öncelikle söyleyeyim ben Sema değil ikiziyim. Peki Sema mı, Seda mı? Onu da Survivor'da görelim" ifadelerini kullanmıştı.

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SEDA OCAK KİMDİR?
Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi.

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Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.

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