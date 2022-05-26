Survivor Semih Öztürk'ü dövdüğü için diskalifiye olmuştu! Zafer Mete'nin son hali şaşırttı: "Bayağı kilo almışsın"

Yeditepe Üniversitesi mezunu Zafer Mete, 2016'da katıldığı Survivor yarışma programıyla adını duyurdu. O zamanlar Acun Ilıcalı'nın da en sevdiği yarışmacılardan biri olan Zafer Mete, Semih Öztürk ile kavga ettiği için diskalifiye olmuş, sonrasında çıktığı canlı yayında Semih Öztürk'ün ailesinden özür dilemişti.

İŞTE ZAFER METE'NİN SON HALİ

Şimdilerde 30 yaşında olan Zafer Mete, değişimiyle şaşırttı. Mete'nin Instagram pozlarına, "Keşke bu sezon sen de olsaydın", "Zafer sen bayağı kilo almışsın" gibi yorumlar yaptı.

2014'te Best Model Of Turkey yarışmasına katılan Zafer Mete'nin kalecilik tecrübesi de bulunuyor. Zafer Mete, Survivor'un ardından 'Para Bende' programında da yer almıştı.

"GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Acun Ilıcalı Zafer Mete için, "Zafer sempatik bir çocuk benimde en sevdiğim yarışmacılardan biriydi. Bu seneki yarışmada sevdiğim 3 isimden biriydi. Şimdi elendiği için rahatça söylebilirim. Ayrıca burada sevip sevmeme söz konusu değil, yarışmacılar bir hata yapıyorsa gözünün yaşına bakmamız mümkün değil." diye konuşmuştu.





