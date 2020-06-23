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Survivor Sercan'dan Nisa itirafı: Tek taraflı yaşanmadı, Cemal Can buna şahit!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 01:39 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının son bölümüne Sercan ve Nisa arasındaki polemik damga vurdu. Survivor'da kendisini eleme adayı gösteren Sercan için Nisa'nın "Benden intikam alıyor" sözler ikili arasındaki eski defterlerin yeniden açılmasına yol açtı. Survivor son bölümde konuşan Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" dedi.

Survivor Sercan'dan Nisa itirafı: Tek taraflı yaşanmadı, Cemal Can buna şahit!

Survivor 2020'de geçtiğimiz aylarda aralarında yakınlaşma olan Sercan ve Nisa arasında büyük bir gerilim çıktı. Survivor'da çeyrek finale kalan isimler arasında yer alan Nisa ve Sercan arasındaki polemikler ada konseyine damga vurdu.

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Sercan, haftanın 2. eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi. Nisa'nın ise eski yaşananlara atıfta bulunarak "İlk fırsatta adımı yazacağını biliyordum. Benden intikam almak için yapıyor" sözleri ortalığı karıştırdı. İlk konseyde Nisa'ya yanıt vermeyen Sercan ise, Survivorın 22 Haziran Pazartesi ekrana gelen bölümünde Acun Ilıcalı'dan söz isteyerek iddialara detaylı bir şekilde yanıt verdi.

Konseye içinde notlar olduğunu söylediği çantasıyla gelen Sercan Yıldırım, Nisa ile ilgili ilk defa açıklama yaptı. Nisa'ya karşı hep koruyucu olduğunu ve zarar görmesini istemediğini söyleyen Sercan, şunları söyledi:

"En başından bugüne kadar bir çok şey yaşandı. Kendisinin hiç bir zaman zarar görmesini istemedim. Ama zarar gören ben olmuştum. Olaylar tamamen kapanmış ve ben de kendi içimde de kapatmıştım. Ama tekrardan sanki ben peşinde koşuyormuşum havasını vermesi beni çok üzdü ve etkiledi de. Bunu yediremedim kendime. Son oyundaki performansımı da kötü etkiledi.

Asla peşinden koşan ben olmadım, o da olmadı. Ama tek taraflı yaşanmadı bir şeyler, bunu herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı. Ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Olaylara çok yakından şahit olan Ezgi, Aycan ve Aşkım var. Ayrıca en yakın arkadaşı olan Cemal Can da bu yaşananlara şahit. Ona da sorabilirsiniz. Bunu herkes bilsin istedim. Ancak detay vermiyorum. Bir çok not var yanımda ama göstermek istemiyorum. Keşke olay kapansaydı ve ben bu saçma açıklamayı yapmasaydıö. Ancak bunu kendisi yaptırdı bana. Böyle bir açıklamayı istememiştim."

SURVIVOR'DA SERCAN İLE NİSA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Survivor 49. bölümde Nisa ile konuşmak için parkurun ilerisine giden Sercan, o haftalarda açık arttırma oyununda yaptığı Cheesecake jesti ile de çok konuşulmuş fakat sonrasında Nisa'nın Sercan'a verdiği cevap üzerine ise Acun Ilıcalı, konunun daha fazla uzatılmasını istemediğini söylemişti.

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