Survivor Sercan'dan Nisa itirafı: Tek taraflı yaşanmadı, Cemal Can buna şahit!

Survivor 2020'de geçtiğimiz aylarda aralarında yakınlaşma olan Sercan ve Nisa arasında büyük bir gerilim çıktı. Survivor'da çeyrek finale kalan isimler arasında yer alan Nisa ve Sercan arasındaki polemikler ada konseyine damga vurdu.

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Sercan, haftanın 2. eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi. Nisa'nın ise eski yaşananlara atıfta bulunarak "İlk fırsatta adımı yazacağını biliyordum. Benden intikam almak için yapıyor" sözleri ortalığı karıştırdı. İlk konseyde Nisa'ya yanıt vermeyen Sercan ise, Survivorın 22 Haziran Pazartesi ekrana gelen bölümünde Acun Ilıcalı'dan söz isteyerek iddialara detaylı bir şekilde yanıt verdi.

Konseye içinde notlar olduğunu söylediği çantasıyla gelen Sercan Yıldırım, Nisa ile ilgili ilk defa açıklama yaptı. Nisa'ya karşı hep koruyucu olduğunu ve zarar görmesini istemediğini söyleyen Sercan, şunları söyledi:

"En başından bugüne kadar bir çok şey yaşandı. Kendisinin hiç bir zaman zarar görmesini istemedim. Ama zarar gören ben olmuştum. Olaylar tamamen kapanmış ve ben de kendi içimde de kapatmıştım. Ama tekrardan sanki ben peşinde koşuyormuşum havasını vermesi beni çok üzdü ve etkiledi de. Bunu yediremedim kendime. Son oyundaki performansımı da kötü etkiledi.