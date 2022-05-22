Survivor Sercan Yıldırım'dan eşiyle dudak dudağa poz! "Çok mutlu olun"

Survivor 2022 All Star macerasına erken veda eden eski futbolcu Sercan Yıldırım, geçtiğimiz yıl aralık ayında hayatını birleştirdiği eşine döndü. Eşiyle sık sık paylaşım yapan Sercan Yıldırım, bu defa dudak dudağa pozunu paylaştı.

SERCAN YILDIRIM AŞKA GELDİ

Sercan Yıldırım, eşi Nihan Yıldırım'dan tatil kareleri gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sahilde el ele pozlarını paylaşan ikili bu defa aşka geldi.

Sercan Yıldırım bu kez eşi Nihan Yıldırım ile sahilden dudak dudağa pozlarını paylaştı.

O poza takipçilerinden, "Çok mutlu olun", "Mutluluğunuz daim olsun" gibi iyi dilekler geldi.



Yoga eğitmeni olan Nihan Yıldırım, amuda kalktığı anları, esnediği anları paylaşmayı ihmal etmiyor.





