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Survivor Sercan Yıldırım'dan eşiyle dudak dudağa poz! "Çok mutlu olun"

22.05.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020'deki performansıyla popülerliğini geri kazanan eski Futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2022 All Star ile de adından söz ettirmişti. Yeni evli Sercan Yıldırım, eşi Nihan Yıldırım ile aşka geldi.

Survivor Sercan Yıldırım'dan eşiyle dudak dudağa poz! "Çok mutlu olun"

Survivor 2022 All Star macerasına erken veda eden eski futbolcu Sercan Yıldırım, geçtiğimiz yıl aralık ayında hayatını birleştirdiği eşine döndü. Eşiyle sık sık paylaşım yapan Sercan Yıldırım, bu defa dudak dudağa pozunu paylaştı.

SERCAN YILDIRIM AŞKA GELDİ

Sercan Yıldırım, eşi Nihan Yıldırım'dan tatil kareleri gelmeye devam ediyor.

Survivor Sercan Yıldırım'dan eşiyle dudak dudağa poz!

Geçtiğimiz günlerde sahilde el ele pozlarını paylaşan ikili bu defa aşka geldi.

Survivor Sercan Yıldırım'dan eşiyle dudak dudağa poz!

Sercan Yıldırım bu kez eşi Nihan Yıldırım ile sahilden dudak dudağa pozlarını paylaştı.

Survivor Sercan Yıldırım'dan eşiyle dudak dudağa poz!

O poza takipçilerinden, "Çok mutlu olun", "Mutluluğunuz daim olsun" gibi iyi dilekler geldi.
Survivor Sercan Yıldırım'dan eşiyle dudak dudağa poz!

Yoga eğitmeni olan Nihan Yıldırım, amuda kalktığı anları, esnediği anları paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor Sercan Yıldırım'dan eşiyle dudak dudağa poz!

Survivor Sercan Yıldırım'dan eşiyle dudak dudağa poz!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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