Survivor Sercan Yıldırım evlilik yolunda! Kız istemeden paylaştı

Survivor 2020’de yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım vlilik yolunda ilk adımı attı.

Uzun zamandır yoga eğitmeni Nihan Yönel ile aşk yaşan Yıldırım bir süre önce sabaha karşı sevgilisine evlilik teklif etmişti. 05.17'de sevgilisinin kapısına dayanan Yıldırım o anları takipçileriyle de paylaşmıştı.

Sercan Yıldırım ailesiyle birlikte sevgilisi Yönel'i ailesinden istemeye gitti. Sosyal medyada kız isteme töreninden kahve içmeleri paylaşıldı. Sercan paylaşımında "Bugün Allah'ın izniyle kızı alıyoruz" dedi.

Sercan Yıldırım'a tebrik mesajları yağdı.

SURVİVOR’A GİDECEK Mİ?

Survivor 2020’de yarışan ve performansıyla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, yeşil sahalara veda etmişti. Şirket kurup kendi işlerini yapan Yıldırım, ‘Survivor All Star'a gidecek misiniz?’ sorusuna ‘kadroda olacağım’ cevabını vermişti.

