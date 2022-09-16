MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan bilardo masasına çıkıp amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan bilardo masasına çıkıp amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

16.09.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programı ile popülerliğini geri kazanan eski futbolcu Sercan Yıldırım, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Nihan Yönel ile hayatını birleştirdi. Mutlu evliliği devam eden ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde yer alıyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan bilardo masasına çıkıp amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile evlendi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yönel, iddialı pozlarıyla yürekleri ağza getirmeye devam ediyor.

BİLARDO MASASINDA AMUDA KALKTI!

Nihan Yıldırım sınırlarını zorladı.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan bilardo masasına çıkıp amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Bu defa bilardo masasına çıkıp amuda kalktı.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan bilardo masasına çıkıp amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Yıldırım'ın o anları yürekleri ağza getirdi.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan bilardo masasına çıkıp amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

1997 doğumlu Nihan Yönel 25 yaşındadır.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan bilardo masasına çıkıp amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Sosyal medyada günlük yaşantısı ve eşiyle karelerini paylaşıyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan bilardo masasına çıkıp amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Sporla iç içe yaşayan Yıldırım, esnediği pozları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan bilardo masasına çıkıp amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan bilardo masasına çıkıp amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan bilardo masasına çıkıp amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan bilardo masasına çıkıp amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı! "Mankenlere taş çıkarıyorsun"Yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı! "Mankenlere taş çıkarıyorsun"
Gülşen'den dikkat çeken karar! 50 konserini iptal ettiGülşen'den dikkat çeken karar! 50 konserini iptal etti
İç çamaşırının görünmesini umursamadıİç çamaşırının görünmesini umursamadı
Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım doğru kripto para piyasası para piyasası yaşında nihan yönel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuyumculardan yeni altın tahmini!

Kuyumculardan yeni altın tahmini!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler! 'Yunanistan’ın gündüzü gece olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler! 'Yunanistan’ın gündüzü gece olacak'

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Artık şansı kalmadı...

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Artık şansı kalmadı...

Yeni dizideki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı

Yeni dizideki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı

Çöl sıcaklarını beklerken... Yeni uyarı geldi! "İki mevsimi art arda yaşayacağız"

Çöl sıcaklarını beklerken... Yeni uyarı geldi! "İki mevsimi art arda yaşayacağız"

Yarışmayla ilgili sırrı ağzından kaçırdı! "Bunu söylememem gerekiyordu"

Yarışmayla ilgili sırrı ağzından kaçırdı! "Bunu söylememem gerekiyordu"

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.