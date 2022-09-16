Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan bilardo masasına çıkıp amuda kalktı! Yürekleri ağza getirdi

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile evlendi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yönel, iddialı pozlarıyla yürekleri ağza getirmeye devam ediyor.

BİLARDO MASASINDA AMUDA KALKTI!

Nihan Yıldırım sınırlarını zorladı.

Bu defa bilardo masasına çıkıp amuda kalktı.

Yıldırım'ın o anları yürekleri ağza getirdi.

1997 doğumlu Nihan Yönel 25 yaşındadır.

Sosyal medyada günlük yaşantısı ve eşiyle karelerini paylaşıyor.

Sporla iç içe yaşayan Yıldırım, esnediği pozları da paylaşmayı ihmal etmiyor.





