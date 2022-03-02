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Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi yine sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

02.03.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonu yarışmacılarından Sercan Yıldırım, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırıyor. 2020 yılında Survivor'dan döndükten sonra yoga eğitmeni Nihan Yönel ile evlenen Sercan Yıldırım, her fırsatta eşini çok özlediğini dile getiriyor. Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel, amuda kalktığı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi yine sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

2020 yılında katıldığı Survivor ile ününe ün katan Sercan Yıldırım, şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonu ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Sercan Yıldırım'ın çiçeği burnunda eşi Nihan Yönel, Instagram hesabından paylaştığı yoga pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Sınırları zorlayan Yönel'e ''Güzel enerji güzel motivasyon'' ve ''Abla belin kırılacak'' gibi yorumlar yapıldı.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi yine sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

Geçmişte birçok ünlü isimle aşk yaşayan Sercan Yıldırım, aradığı aşkı Bursalı güzel Nihan Yönel'de bulmuştu.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi yine sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

Tanıştıktan kısa bir süre sonra nikah masasına oturan Nihan Yönel ve Sercan Yıldırım çifti, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi yine sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

Nihan Yönel, Bursa Nilüfer'de kendi kurduğu bir yoga stüdyosunda eğitmenlik yapıyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi yine sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

İddialı pozlarıyla dikkat çeken Nihan Yönel'e beğeni ve yorum yağıyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi yine sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

Sercan Yıldırım, daha önce güzel oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşamıştı.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi yine sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

ÖPÜŞME GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİRMEK İSTEDİ

Tuvana Türkay, 6 ay nişanlı kaldığı Sercan Yıldırım ile öpüştüğü görüntüleri sildirmek için Google'a başvurmuştu.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi yine sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

''EVLİLİĞE HAZIR HİSSETMİYORUM''

Tuvana Türkay, ''Sercan Yıldırım ile neden ayrıldınız?'' sorusuna ''Her şey çok hızlı gelişti. Evliliğe psikolojik olarak hazır hissetmiyorum. 22 yaşındayım ve yapacak daha çok şeyim olduğunu düşünüyorum'' yanıtını vermişti.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi yine sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Sercan Yıldırım
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