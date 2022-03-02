Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi yine sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

2020 yılında katıldığı Survivor ile ününe ün katan Sercan Yıldırım, şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonu ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Sercan Yıldırım'ın çiçeği burnunda eşi Nihan Yönel, Instagram hesabından paylaştığı yoga pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Sınırları zorlayan Yönel'e ''Güzel enerji güzel motivasyon'' ve ''Abla belin kırılacak'' gibi yorumlar yapıldı.

Geçmişte birçok ünlü isimle aşk yaşayan Sercan Yıldırım, aradığı aşkı Bursalı güzel Nihan Yönel'de bulmuştu.

Tanıştıktan kısa bir süre sonra nikah masasına oturan Nihan Yönel ve Sercan Yıldırım çifti, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Nihan Yönel, Bursa Nilüfer'de kendi kurduğu bir yoga stüdyosunda eğitmenlik yapıyor.

İddialı pozlarıyla dikkat çeken Nihan Yönel'e beğeni ve yorum yağıyor.

Sercan Yıldırım, daha önce güzel oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşamıştı.

ÖPÜŞME GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİRMEK İSTEDİ

Tuvana Türkay, 6 ay nişanlı kaldığı Sercan Yıldırım ile öpüştüğü görüntüleri sildirmek için Google'a başvurmuştu.

''EVLİLİĞE HAZIR HİSSETMİYORUM''

Tuvana Türkay, ''Sercan Yıldırım ile neden ayrıldınız?'' sorusuna ''Her şey çok hızlı gelişti. Evliliğe psikolojik olarak hazır hissetmiyorum. 22 yaşındayım ve yapacak daha çok şeyim olduğunu düşünüyorum'' yanıtını vermişti.



