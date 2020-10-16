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Survivor Sercan Yıldırım müjdeyi verdi! Sercan Yıldırım Spor Futbol Akademisi açıldı!

16.10.2020 15:03 | Son Güncelleme:
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Survivor Sercan Yıldırım müjdeyi verdi! Sercan Yıldırım Spor Futbol Akademisi açıldı!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışmasının final yapmasıyla birlikte programın sevilen isimleri yakından takip ediliyor. Yarışmaya damga vuran futbolcu Sercan Yıldırım’ın yeni işi hayranlarını sevindirdi.

Yayınladığı dönemde reyting rekorlarını alt üst eden Survivor programının yarışmacılarının özel hayatları detaylandırılıyor. Programının final yapmasından sonra hayatlarına dönen yarışmacıların arasındaki polemikler ve aşk haberleri uzun süre gündemde kaldı. Nisa Bölükbaşı’yla yarışmada yakınlaşmasıyla dikkatleri çeken Sercan Yıldırım’ın adı programın ardından Aycan Yanaç’la anıldı. Aşk haberlerini kesin bir dille reddeden başarılı futbolcu yeni işinin müjdesini verdi. Futbol hayatına ara veren isim genç yeteneklerin elinden tutmak için futbol okulu açtığını duyurdu.

SERCAN YILDIRIM FUTBOL AKADEMİSİ AÇILIŞI

Bursaspor’un tarihinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşadığı kadroda yer alan Sercan Yıldırım memleketi Bursa'ya geri dönerek genç yeteneklerin yolunu açtı. Aktif futbolculuk kariyeri devam ederken radikal bir kararla Survivor’a giden başarılı isim yarışmanın ardından kendine yeni bir yol çizmeyi tercih etti.

sercan yıldırım

Futbola devam edip etmeyeceği konuşulan Sercan Yıldırım kariyerinde yeni bir yol belirleyerek futbol okulu açtı. Heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yıldırım, “Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademisi açılıyor” notunu ekledi.

sercan yıldırım

İmza töreninden anları sosyal medya hesabından yayınlayan Sercan Yıldırım’a en büyük destek Survivor programındaki yarışmacı arkadaşlarından geldi. Sercan Yıldırım’ın gönderisine Aycan Yanaç, Yasin Obuz, Elif Gören ve Aşkım Burçe yorum yaptı.

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