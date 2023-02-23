Survivor Sude Burcu'dan Suriyeli tepkisi! 'Nasıl bu kadar beyinsiz olabiliyorsunuz!'

Mert Öcal ile nikah masasına oturması beklenen Survivor eski yarışmacısı Sude Burcu, bir Twitter kullanıcısının mülteci paylaşımına sessiz kalamadı.

Sude Burcu, ''Beğenmediğiniz Suriyelilerin çocukları enkaz altından 'la ilahe illallah' diyerek, tekbir getirerek çıktılar. Bizim çocuklar ise 'pizzayı özledim, Arda Güler'le görüşmek istiyorum', Zeynep Bastık'tan şarkı isteğiyle çıktılar. Fark açık, yol uzun, ders alırız inşallah'' diyen bir sosyal medya kullanıcısına öfkelendi.

Sude Burcu, ''Ay sen de git o gidenlerle, tövbe ya! Nasıl bu kadar beyinsiz olabiliyorsunuz! Üzerinden çıkarım yapacağın en son konu bu. Hele bizim canlarımıza ağzınızı bile açmayın. Yaşamın en büyük israfı sensin amca!'' yanıtını verdi.

''GİDİN, BİR DAHA GELMEYİN!''

Sude Burcu, deprem sonrası bir süreliğine Suriye'ye kafa dinlemeye gideceğini söyleyen bir mülteciye ise ''Kafa rahat edecekmiş. Tatile çıkmış gibi ya delireceğim! Gidin, bir daha gelmeyin'' sözleriyle isyan etti.

