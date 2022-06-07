Survivor Sude Burcu gecelikleriyle poz verdi! Sosyal medya adeta sallandı...

Survivor 2022 All Star yarışmasında geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda eden ve ilk iş olarak sevgilisi Mert Öcal'ın yanına koşan güzel yarışmacı Sude Burcu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Son olarak Instagram hesabından gecelikli pozunu paylaşan güzel yarışmacı, sosyal medyayı resmen salladı.

DERİN SIRT DEKOLTELİ POZUYLA MEST ETMİŞTİ

Instagram hesabından bol bol özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan güzel yarışmacı, son olarak derin sırt dekolteli bir pozunu paylaşmış ve yarışmada onu destekleyen herkese teşekkür etmişti.

Güzelliğiyle dikkat çeken Sude Burcu'nun paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu. Takipçileri, "Allahım bu ne güzellik" ve "Survivor tarihinin en güzel yarışmacısı" gibi yorumlarda bulunmuşlardı.

GECELİKLİ POZUYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yarışmadan elendikten sonra takipçilerine destekleri için teşekkür paylaşımları yapan Sude Burcu'nun son paylaşımı ise adeta olay yaratan cinsten oldu.

Instagram hikayesinden gecelikleriyle cesur pozunu paylaşan güzel yarışmacı sosyal medyayı resmen salladı.

