MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Sude Burcu gecelikleriyle poz verdi! Sosyal medya adeta sallandı...

Survivor Sude Burcu gecelikleriyle poz verdi! Sosyal medya adeta sallandı...

07.06.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasıyla artık herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Sude Burcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta fenomen bir isim haline geldi. Yarışmada karşı takım bulunan Mert Öcal'la aşk yaşadığı ortaya çıkan güzel yarışmacı, son verdiği pozla sosyal medyada konuşulan isim haline geldi. Instagram hikayesinde gecelikleriyle poz veren Burcu, güzelliğiyle herkesi mest etti.

Survivor Sude Burcu gecelikleriyle poz verdi! Sosyal medya adeta sallandı...

Survivor 2022 All Star yarışmasında geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda eden ve ilk iş olarak sevgilisi Mert Öcal'ın yanına koşan güzel yarışmacı Sude Burcu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Son olarak Instagram hesabından gecelikli pozunu paylaşan güzel yarışmacı, sosyal medyayı resmen salladı.

DERİN SIRT DEKOLTELİ POZUYLA MEST ETMİŞTİ

Instagram hesabından bol bol özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan güzel yarışmacı, son olarak derin sırt dekolteli bir pozunu paylaşmış ve yarışmada onu destekleyen herkese teşekkür etmişti.

burcu1

Güzelliğiyle dikkat çeken Sude Burcu'nun paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu. Takipçileri, "Allahım bu ne güzellik" ve "Survivor tarihinin en güzel yarışmacısı" gibi yorumlarda bulunmuşlardı.

burcu2

GECELİKLİ POZUYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yarışmadan elendikten sonra takipçilerine destekleri için teşekkür paylaşımları yapan Sude Burcu'nun son paylaşımı ise adeta olay yaratan cinsten oldu.

sude burcu

Instagram hikayesinden gecelikleriyle cesur pozunu paylaşan güzel yarışmacı sosyal medyayı resmen salladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü futbolcunun kızı müstehcen anların yaşandığı yarışmaya katıldı!Ünlü futbolcunun kızı müstehcen anların yaşandığı yarışmaya katıldı!
Kalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştıKalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştı
Bir şok daha! Kazançlarına el konulabilirBir şok daha! Kazançlarına el konulabilir
Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

Ali Kırca yıllar sonra sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem oldu

Ali Kırca yıllar sonra sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem oldu

Hamile pozu tepki çekti! "Çıplaklık moda oldu"

Hamile pozu tepki çekti! "Çıplaklık moda oldu"

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

İlginizi Çekebilir

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Akşam erotik dans sabah öpüşme! Aşk üçgeni gündemde

Akşam erotik dans sabah öpüşme! Aşk üçgeni gündemde

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Arkadaşını ifşa etti! "Sevgilimle yatmak için..."

Arkadaşını ifşa etti! "Sevgilimle yatmak için..."

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.