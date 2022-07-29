MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Sude Burcu mini şortlu sokak tarzıyla Instagram'ı yaktı! "Fizik Queen"

Survivor Sude Burcu mini şortlu sokak tarzıyla Instagram'ı yaktı! "Fizik Queen"

29.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında gösterdiği performansla akıllara kazınan güzel yarışmacı Sude Burcu, yarışma sonrasında Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle mest eden Sude Burcu, son olarak mini şortlu sokak tarzıyla gündeme geldi. Sude Burcu'nun paylaşımlarına yorum yağdı.

Survivor Sude Burcu mini şortlu sokak tarzıyla Instagram'ı yaktı! "Fizik Queen"

Survivor yarışmasıyla tanınan ve adını milyonlara duyuran Sude Burcu, şimdilerde Instagram'da adeta bir fenomen haline geldi. Mert Öcal'la ilişkisine dolu dizgin devam eden Sude Burcu, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak mini şortlu sokak tarzıyla takipçilerini mest eden Burcu'nun pozları çok beğenildi.

MİNİ ŞORTLU SOKAK TARZI NEFES KESTİ

Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Sude Burcu, cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.

296386020_145753414769624_6581721976641696937_n

Son olarak mini şortlu sokak tarzıyla gündeme gelen güzel yarışmacı, muhteşem fiziğiyle büyüledi.

295780574_112836588076906_6939122736829010022_n

Güzelliği ve fit vücuduyla göz kamaştıran Sude Burcu'nun pzolarına beğeni ve yorum yağdı.

296150278_801615481008677_3009242518711563500_n

Takipçileri Burcu'nun pozlarına kayıtsız kalamayarak, "Fizik Queen" ve "Taş bebek" şeklinde yorumlarda bulundu.

295927728_617414659682198_5750118999225019342_n

AŞK POZLARI OLAY YARATTI

Survivor yarışmasında sevgili olduğu öğrenilen Mert Öcal'la ilişkisi oldukça güzel devam eden Sude Burcu aşk pozlarıyla dikkat çekiyor.

296025298_454981376230865_866606680219910417_n

Mert Öcal'ın sosyal medya hesabında sevgilisiyle yayınladığı aşk pozuna beğeni ve yorum yağdı.

295911602_1220386942126711_3917674291272356648_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni aşk mı! Tuba Büyüküstün yakışıklı oyuncuyla yakalanınca...Yeni aşk mı! Tuba Büyüküstün yakışıklı oyuncuyla yakalanınca...
FETÖ soruşturması sonrası Türkiye'yi terk etmişti! İşte yeni işiFETÖ soruşturması sonrası Türkiye'yi terk etmişti! İşte yeni işi
Arsız JLO! Balayındayken çıplak pozlarını paylaştıArsız JLO! Balayındayken çıplak pozlarını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayiler 'yok' diyor, galeriler yüzde 50 zamla satıyor

Bayiler 'yok' diyor, galeriler yüzde 50 zamla satıyor

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

67 yaşında hayatını kaybeden İlhan İrem'in FETÖ ile ilgili yazısı gündemde! "Devlete çöreklendiğiniz..."

67 yaşında hayatını kaybeden İlhan İrem'in FETÖ ile ilgili yazısı gündemde! "Devlete çöreklendiğiniz..."

''Ne yaptın Emre hocam!'' Emre Belözoğlu'nun açıklamaları gündem oldu

''Ne yaptın Emre hocam!'' Emre Belözoğlu'nun açıklamaları gündem oldu

Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''

Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''

İlginizi Çekebilir

Hiç beklemiyordu! Martı saldırısında kanlar içinde kaldı

Hiç beklemiyordu! Martı saldırısında kanlar içinde kaldı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.