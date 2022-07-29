Survivor Sude Burcu mini şortlu sokak tarzıyla Instagram'ı yaktı! "Fizik Queen"

Survivor yarışmasıyla tanınan ve adını milyonlara duyuran Sude Burcu, şimdilerde Instagram'da adeta bir fenomen haline geldi. Mert Öcal'la ilişkisine dolu dizgin devam eden Sude Burcu, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak mini şortlu sokak tarzıyla takipçilerini mest eden Burcu'nun pozları çok beğenildi.

MİNİ ŞORTLU SOKAK TARZI NEFES KESTİ

Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Sude Burcu, cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak mini şortlu sokak tarzıyla gündeme gelen güzel yarışmacı, muhteşem fiziğiyle büyüledi.

Güzelliği ve fit vücuduyla göz kamaştıran Sude Burcu'nun pzolarına beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri Burcu'nun pozlarına kayıtsız kalamayarak, "Fizik Queen" ve "Taş bebek" şeklinde yorumlarda bulundu.

AŞK POZLARI OLAY YARATTI

Survivor yarışmasında sevgili olduğu öğrenilen Mert Öcal'la ilişkisi oldukça güzel devam eden Sude Burcu aşk pozlarıyla dikkat çekiyor.

Mert Öcal'ın sosyal medya hesabında sevgilisiyle yayınladığı aşk pozuna beğeni ve yorum yağdı.





