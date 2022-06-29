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Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal'dan aşk pozu! Kardeşini görenler şaşırdı...

29.06.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında yaşamaya başladıkları aşkla gündeme gelen Sude Burcu ve Mert Öcal, aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Her paylaşımlarına beğeni yağan çift, son olarak Instagram hesabından birlikte pozlarını paylaştı. Survivor Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu'yu görenler ise şaşkına döndü. Benzerlikleri dikkat çekti.

Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal'dan aşk pozu! Kardeşini görenler şaşırdı...

Survivor yarışmasının ardından aşklarına dolu dizgin devam eden Sude Burcu ve Mert Öcal, Instagram hesabından yaptıkları paylaşımlarla olay yaratmaya devam ediyor. İlişkilerine tam gaz devam eden ikili, son olarak birlikte çekildikleri aşk pozunu paylaştı.

AŞK POZLARI OLAY OLDU

Her paylaşımıyla adeta olay yaratan ve güzelliğiyle dikkat çeken Sude Burcu, sevgilisi Mert Öcal'la çekildikleri pozunu paylaştı.

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Oldukça mutlu oldukları görülen çift ilişkilerine dolu dizgin devam ederken, her anlarını da birlikte geçiriyor.

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KARDEŞİYLE BENZERLİĞİ OLAY OLDU

Sevgilisi Mert Öcal'la çekildiği pozun ardından daha sonra kardeşi Simge Burcu ile olan pozunu paylaşan Sude Burcu'nun, kardeşiyle olan benzerleği herkesi hayrete düşürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Öcal
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