Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan üstsüz poz! Kitap okurken paylaştı

Survivor 2013 ve 2018 dönemlerinde yarışan Murat Ceylan 2019 sezonundan beri Survivor'un sunuculuğunu üstleniyor. Survivor ile tanınan müzisyen, oyuncu ve sunucu Murat Ceylan, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

ÜSTSÜZ POZ

Kitap okurken verdiği üstsüz pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

1991 İstanbul doğumlu Murat Ceylan 31 yaşındadır.

Liseyi tamamladıktan sonra Londra'ya gitti ve endüstriyel tasarım eğitimi aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesinde Reklamcılık eğitimi aldı.

Survivor, Para Bende gibi programlarda yer aldı.

2016'da yayınlanan Familya dizisinde Ateş rolüne hayat verdi.





