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  4. Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan üstsüz poz! Kitap okurken paylaştı

Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan üstsüz poz! Kitap okurken paylaştı

09.03.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı Murat Ceylan, Alp Kırşan'ın sunuculuğu bırakmasının ardından Survivor'u sunmaya başladı. Son dönemlerin göz önünde isimlerinden biri olan Ceylan, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan üstsüz poz! Kitap okurken paylaştı

Survivor 2013 ve 2018 dönemlerinde yarışan Murat Ceylan 2019 sezonundan beri Survivor'un sunuculuğunu üstleniyor. Survivor ile tanınan müzisyen, oyuncu ve sunucu Murat Ceylan, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

ÜSTSÜZ POZ

Kitap okurken verdiği üstsüz pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan üstsüz poz! Kitap okurken paylaştı

1991 İstanbul doğumlu Murat Ceylan 31 yaşındadır.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan üstsüz poz! Kitap okurken paylaştı

Liseyi tamamladıktan sonra Londra'ya gitti ve endüstriyel tasarım eğitimi aldı.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan üstsüz poz! Kitap okurken paylaştı

İstanbul Bilgi Üniversitesinde Reklamcılık eğitimi aldı.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan üstsüz poz! Kitap okurken paylaştı

Survivor, Para Bende gibi programlarda yer aldı.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan üstsüz poz! Kitap okurken paylaştı

2016'da yayınlanan Familya dizisinde Ateş rolüne hayat verdi.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan üstsüz poz! Kitap okurken paylaştı

Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan üstsüz poz! Kitap okurken paylaştı

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