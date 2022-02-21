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Survivor sürgün adasına yakmak isteyen Yasin Obuz'a Hakan Hatipoğlu'ndan sert sözler: Diskalifiye olur

21.02.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da sürgün adasına giden Yasin Obuz, Yunus Emre'nin de yardımıyla kulübeyi yakmak istedi. Yasin'e ise kenarda bekleyen görevli yangın tüpüyle müdahale etti ve ateşi söndürdü. Survivor'daki bu garip olayı yorumlayan Hakan Hatipoğlu ise Yasin'i sert sözlerle eleştirdi. Hatipoğlu, "O görevli kulübeyi değil Yasin'i kurtardı. Orayı yaksa Survivor'dan diskalifiye olacaktı. Yasin fazla oyunculuk yapıyor" dedi.

Survivor sürgün adasına yakmak isteyen Yasin Obuz'a Hakan Hatipoğlu'ndan sert sözler: Diskalifiye olur

Survivor'da takım arkadaşlarının sürgün adasına gönderdiği ve eleme adayı olan Yasin Obuz, yaktıkları ateşi adadaki arkadaşı Yunus Emre'den isteyerek kulübeyi yakacağını söyledi.
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"YAKACAĞIM BURAYI" DEYİNCE...

Kulübenin çatısına çıkan Yasin, Yunus Emre'den ateşi almak üzereyken kenarda bekleyen görevli yangın tüpüyle müdahale etti.
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Yunus Emre ve Yasin'in elindeki ateş yangın tüpü sıkılarak söndürüldü.

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"YASİN DİSKALİFİYE OLURDU"

Survivor sürgün adasında yaşanan tehlikeli olayın ardından ise Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Yasin için sert sözler söyledi.

Hatipoğlu, "Herhalde insan bir çıldırma noktasına gelir de böyle bir şey yapar. Ancak Yasin bazı şeyleri abartmayı sever. Bazıları da 'Oradaki adamın yangın tüpüyle ne işi var?' diyorlar. Bizim izlediğimiz bir ada ama kenarda bir ekip var. Sedye, ilaçlar, güvenlik, yangın ekipmanları her şey hazır bekliyor. Zaten Yasin oraya yakma niyetiyle çıktıysa adamın yangın söndürücüyle bekleme ihtimali çok yüksek ve de beklemeli. Yasin orayı yaksa diskalifiye olurdu. Adam o tüpü tutarak barakayı değil Yasin'i kurtardı. Yasin'in yaptığı abartılı hareketler. Bu saçmalığa gerek yok. Tek sen misin sürgün adasına giden? Yazılmayacak mısın, finale kadar yazılmadan bu insanlar seni taşıyacak mı yüzde 35 performansla? Fazla bir oyunculuk yapıyor benim de hoşuma gitmiyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hakan Hatipoğlu Yasin Obuz
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