Survivor sürgün adasına yakmak isteyen Yasin Obuz'a Hakan Hatipoğlu'ndan sert sözler: Diskalifiye olur

Survivor'da takım arkadaşlarının sürgün adasına gönderdiği ve eleme adayı olan Yasin Obuz, yaktıkları ateşi adadaki arkadaşı Yunus Emre'den isteyerek kulübeyi yakacağını söyledi.



"YAKACAĞIM BURAYI" DEYİNCE...

Kulübenin çatısına çıkan Yasin, Yunus Emre'den ateşi almak üzereyken kenarda bekleyen görevli yangın tüpüyle müdahale etti.



Yunus Emre ve Yasin'in elindeki ateş yangın tüpü sıkılarak söndürüldü.

"YASİN DİSKALİFİYE OLURDU"

Survivor sürgün adasında yaşanan tehlikeli olayın ardından ise Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Yasin için sert sözler söyledi.

Hatipoğlu, "Herhalde insan bir çıldırma noktasına gelir de böyle bir şey yapar. Ancak Yasin bazı şeyleri abartmayı sever. Bazıları da 'Oradaki adamın yangın tüpüyle ne işi var?' diyorlar. Bizim izlediğimiz bir ada ama kenarda bir ekip var. Sedye, ilaçlar, güvenlik, yangın ekipmanları her şey hazır bekliyor. Zaten Yasin oraya yakma niyetiyle çıktıysa adamın yangın söndürücüyle bekleme ihtimali çok yüksek ve de beklemeli. Yasin orayı yaksa diskalifiye olurdu. Adam o tüpü tutarak barakayı değil Yasin'i kurtardı. Yasin'in yaptığı abartılı hareketler. Bu saçmalığa gerek yok. Tek sen misin sürgün adasına giden? Yazılmayacak mısın, finale kadar yazılmadan bu insanlar seni taşıyacak mı yüzde 35 performansla? Fazla bir oyunculuk yapıyor benim de hoşuma gitmiyor" ifadelerini kullandı.

