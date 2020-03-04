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Survivor Tayfun'dan babası Emrah ile ilgili duygusal sözler: Kapıdan içeri alınmadım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 02:14 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan ünlü şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın babası ile ilgili duygularını açıkladı. Takım arkadaşlarıyla konuşan Tayfun'un "Babamdan manevi destek isterdim" sözleri dikkat çekti. Yasin'in sorusu üzerine ise Tayfun, "Babamın dizi çekiminde sete gittim ama kapıdan içeri alınmadım" dedi.

Survivor Tayfun'dan babası Emrah ile ilgili duygusal sözler: Kapıdan içeri alınmadım

Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Tayfun Erdoğan, babası olan Emrah ile yaşadıklarını anlattı. Survivor Tayfun Erdoğan'ın ismi bir dönem babası ile olan ilişkisi ile gündeme gelmişti. Emrah'ın oğlu Tayfun'un sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Survivor'ın 3 Mart Salı akşamı ekrana gelen 12. bölümünde Tayfun, takım arkadaşlarının kendisine sorduğu sorulara içtenlikle cevap verdi. Sakin, ağırbaşlı tavırları ile dikkat çeken Tayfun, "Baban sana hiç destek olmuyor mu?" sorusuna "Olmuyor ama maddi olarak beklentim yok. Kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum ama maddi destek isterdim" şeklinde cevap verdi.

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SURVIVOR TAYFUN TAKIM ARKADAŞLARIYLA DERTLEŞTİ

Takım arkadaşı Yasin'in "Gidip yanına 'Baba ben ne yaptım ki sana?' diye sormalıydın. Gidip elini öpmen lazımdı' sözlerine ise Tayfun'un "Yasin'in bana sorması gereken bu soruyu babamın sorması lazımdı. Bu kadar bile konuşamadık babamla. Ama benim bir saygısızlığım hiç bir zaman olmadı. Babam Kapadokya'da dizi çekiyordu. Gittim yanına ama kapıdan içeri giremedim. O zaman asistanı vardı ve bana 'Baban seninle görüşmek istemiyor' dedi. O kadar yol çektim ve gittim. Ben evlatlık görevini yapıp gittim" ifadeleri kullandı.
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Tayfun'un sözlerinden sonra ise takım arkadaşlarından destek geldi.

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