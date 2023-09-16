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Survivor Turabi Acun Ilıcalı ile görüştü! "Dur! Yoksa diskalifiye olursun"

16.09.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2024 yılında All Star sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı’nın önümüzdeki sezon yarışmada olacağını duyurduğu isimler arasında yer alan Turabi sosyal medya hesabından Ilıcalı ile yaptığı telefon konuşmasını anlattı. Turabi'nin diskalifiye ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti.

Yarıştığı dönemde performansı, sözleri ve tartışmalarıyla Survivor’a damga vuran Turabi Çamkıran All Star sezonu yarışmacıları arasına da katıldı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Turabi, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

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“DİREKT DİSKALİFİYE EDECEKMİŞ”

“Acun abiyle uzun uzadıya telefon görüşmemizden sonra, (Yaklaşık 1dk. 33sn.) bir karara vardık. Ve bana söz verdi.” diyen Turabi paylaşımında “Artık ‘Turabi dur! Yoksa diskalifiye olursun!’ diye beni uyarıp, kısıtlamayacakmış. Tüm #SurvivorAllStar2024 yarışmacılarına uyarımdır! Artık ayağınızı denk alın karşımda! Bu saatten sonra Acun abinin; ‘Turabi dur! Yoksa diskalifiye olursun!’ lafı geçersizdir! Direkt diskalifiye edecekmiş.” sözlerine yer verdi.

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“AYAĞINIZI DENK ALIN”

Turabi daha sonra ise “Ayağınızı denk alıp, dikkat etmezseniz hepinize birden dalarım. Ondan sonra Survivor’a devam edip edemeyeceğime de doktorumuz karar verir. Çünkü kesin beni parçalarsınız. Şans eseri elinizden sağ kurtulursam bu sefer de Acun abi diskalifiye eder. Bensiz pilavsız, kuru fasulye gibi kalırsınız ortada. Kavga yok! Konsey yok! Dörtlükler yok! Laf sokma yok! Daha söyleyemeyeceğim yeni şeyler yok. Sıkılırsınız valla. Benden söylemesi.” dedi.

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