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Survivor Turabi'nin tangalı kadınlarla havuz pozu tartışma yarattı! Tepkilere "Sizden başka namuslusu yok" yanıtını verdi

07.01.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son dönemde All Star ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Turabi tangalı kadınlarla havuz pozlarını paylaştı. Poza gelen olumsuz yorumlar ise Turabi'yi kızdırdı.

Survivor Turabi'nin tangalı kadınlarla havuz pozu tartışma yarattı! Tepkilere "Sizden başka namuslusu yok" yanıtını verdi

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve iki defa şampiyon olduktan sonra yurt dışında da yarışmalara katılan Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Son günlerde Meksika'da olan Turabi gününü gün ediyor.

Kadın arkadaşlarıyla verdiği pozlarla dikkat çeken Turabi Çamkıran'ın son paylaşımları olay oldu. Tanga bikinisi giyen kadın arkadaşlarıyla üst üste pozlarını paylaşan ünlü yarışmacıya olumsuz yorumlar yağdı. Yapılan yorumlar ise Turbo Turabi'yi kızdırdı.

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İnadına benzer bir poz paylaşan Turabi paylaşımına ise şu notu düştü:

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TURABİ KIZDI! SERT TEPKİ

"Sadece fotoğraf. Başka bir şey değil. Kötü yorum yazan kardeşlerim kafanızda kurduğunuz düşünceler olmuyor burada! Ki olsa da size ne. Burada sadece üçümüz değil, kamera arkasında kocaman bir ekiple beraberiz. Sana bir şey kötü geliyor diye, bu onun kötü bir şey olduğu anlamına da GELMEZ. Hele de başkalarının namusu seni hiç ilgilendirmez!

Ekran Alıntısı

Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım. Hastayım buraya gelip kötü yorum yazanların düzgün insan ayaklarına. Yani kısacası SA NA NE! Bi bitmediniz be…"

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Anahtar Kelimeler:
survivor Turabi Çamkıran
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