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Survivor üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 31 Ocak 2023 Survivor'da eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti?

31.01.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'te üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı ve gecenin sonunda eleme adayı olan yarışmacı merak konusu oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar eleme potasına çıkmamak için mücadele ettiler. Peki, Survivor üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 31 Ocak 2023 Survivor'da eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti?

Survivor üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 31 Ocak 2023 Survivor'da eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti?

Survivor'da 31 Ocak Salı akşamı oynan üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından üçüncü eleme adayı da netleşecek. Bu hafta eleme adayları Aziz ve Fatih Avcı olmuştu. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına çıkan isim sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 31 Ocak Salı günü Survivor 2023'de yaşananlar...

SURVİVOR 31 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023 sezonu adaya zorlu şartlar nedeniyle veda eden ve yedek isimlerden yeni dahil olan isimlerle beraber tüm hızıyla devam ediyor.

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31 Ocak Salı akşamı yayınlanan, Survivor üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu.

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Kadınlar yarışının kazananı 8-7 ünlüler kazandı. Erkekler oyunu sonunda Murat Eken'in sayısı ilke üçüncü dokunulmazlık ve ödül de ünlüler takımının oldu. Dokunulmazlık mücadelesinin ödülü içli köfteler oldu.

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacılarından haftanın üçüncü eleme adayı seçilecek. Üçüncü eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Aziz potaya giren birinci isim olurken ikinci oyun sonunda Fatih ve Gizem Avcı gitme adayı seçildi. Ancak Fatih, Yokluk Adası'nda yapılan potadan kurtulma oyunu sonunda son anda potadan çıktı.

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Eleme potasındaki isimler şu şekilde;

  • Aziz
  • Gizem Avcı


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