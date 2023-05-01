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Survivor'un yıldızı Aycan Yanaç Fatih Karagümrük'e transfer oldu!

01.05.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor'da yarışan ve tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı ile anlaştı. Aycan gelecek sezon Karagümrük forması giyecek. İşte detaylar...

Survivor'un yıldızı Aycan Yanaç Fatih Karagümrük'e transfer oldu!

Katıldığı Survivor programı ile tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen ve kadın futbolundaki başarılarıyla da tanınan Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu.

İSTANBUL'A TRANSFER OLDU!

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Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Son olarak 2021 yılında ALG Spor ile ülkemizde boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu gelecek sezon İstanbul ekibinin başarısı için ter dökecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

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Karagümrük'ün sosyal medya hesabından "Aycan Yanaç Karagümrük’te" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Orta saha oyuncusu Aycan Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık. Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç’a ailemize hoş geldin diyoruz."

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