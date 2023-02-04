Survivor Walison neden yok? Survivor 2023 kim elendi? İşte Survivor Walison ile ilgili son gelişmeler

Survivor Walison elendi mi sorusu yarışmanın son bölümünde izleyenlerin gündemine geldi. Yarışmacılar arasında dikkat çeken Survivor 2023 gönüllüler arasında yer alan ve daha önce MasterChef'e de katılmış olan Walison, hayatı ve kariyeri ile öne çıkıyor. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı Dominik'te Walison'un ödül oyununda yer almaması akıllara Walison elendi mi?

SURVIVOR WALISON ELENDİ Mİ?

Gönüllüler takımında yarışan Walison birkaç gündür oyunlarda yer almıyordu. Yarışmacının eksikliği izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Yarışmalardaki başarılı performansının yanı sıra sempatik tavırlarıyla da izleyicinin kalbini kazanan Walison için Murat Ceylan'dan açıklama geldi. Ceylan, Walison'un doktor kontrolünde olduğu için yarışlara çıkmadığını açıkladı.

SURVIVOR'DAN KİM AYRILIYOR?

Acun Ilıcalı Survivor son bölümde bir yarışmacının çok zolandığını ve gitme durumunun olabileceğini açıklamıştı. Gönüllüler takımında Chaby ve Walison'un olmayışı hangi yarışmacının eleneceğini merak ettirdi.

Bu akşamki konsey sonrasında kim yarışmaya veda ediyor ya da veda eden bir yarışmacı olacak mı belli olacak.

