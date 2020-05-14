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Survivor yarışmacıları karantinada! Dominik'ten getirilen 'Survivor 2020' ekibi yurda yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 23:01 | Son Güncelleme

Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı’nın ekibi, İstanbul’a döndü. Ekip, Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı.

Survivor yarışmacıları karantinada! Dominik'ten getirilen 'Survivor 2020' ekibi yurda yerleştirildi

Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan, Survivor 2020 yarışma programının ekibi, saat 17.30’da Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul’a geldi. Ekip, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 14 günlük karantina için Maltepe’de bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’na getirildi.

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14 GÜN SÜREYLE KARANTİNA ALTINDA TUTULACAKLAR

Havalimanında 113 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında 5 otobüsle Maltepe'de bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi.
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Ekibe polis araçları eşlik etti. Saat 20.00 sıralarında yurda gelen ekip, otobüslerden valizlerini alıp odalarına çıktı. Ekibin yurda yerleştirilmesi havadan görüntülendi.
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"Survivor 2020" yarışması ekibinde yer alan 110 kişi, burada yurt personeli tarafından karşılandı.

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Yarışma ekibi, daha sonra 14 gün boyunca gözlem altında kalacakları odalarına yerleştirildi.

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Survivor'dan elenen ve yurda dönen yarışmacılar arasında; Meryem Kasap, Ceyhun Jay, Aşkım Burçe, Burak Yurdugör, Parviz Abdullayev, Ezgi Hocaoğlu, Gizem Birdan ve Ersin Korkut bulunuyor.


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