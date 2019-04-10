Survivor yarışmacıları Nagihan ve Sema birbirine girdi!

Survivor tarihinin en güçlü kadın yarışmacıları olarak gösterilen Sema Aydemir ve Nagihan Karadere arasında gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Survivor 2018 All-Star'da birlikte yarışan ikili arasındaki rekabet, yarışmadan sonra büyümeye başladı. Sosyal medya üzerinden birbirlerine saydıran Sema ve Nagihan, paylaşımlarıyla bir anda gündeme oturdu.

İlk olarak Nagihan, Instagram üzerinde Sema'ya hakaretler etti. Zamanında Sema'nın kendisini kıskandığını belirten Nagihan, şu paylaşımlarda bulundu:

"KONUŞMA İŞİNE BAK!"

Kuyruk acısı bu kadar kolay geçmez. Seni nasıl gömdüğümü, nasıl hastanelik olduğunu ve çaresizliğini anlat! İyi ki erken postaladım seni yoksa şimdi tımarhanede yatıyordun, boş konuşma işine bak hadi naş!"

Ardından paylaşımlarına devam eden Nagihan, Sema'nın kendisine kanlı bir sopa yolladığını iddia ederek, "Sopa, adam dövmek ya da tehdit etmek içindir, sopaya gerek yok, ben performansımla döver istatistiğimle gömerim. Lütfen o yolladığın kanlı sopayı al ve evinin baş köşesine koy. Benden sana hayıra olarak bakar bakar geçmişi yad edersin" şeklinde konuştu.