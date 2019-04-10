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Survivor yarışmacıları Nagihan ve Sema birbirine girdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ı yorumlayan 2018 All-Star yarışmacıları Nagihan Karadere ve Sema Aydemir, eski konuların açılmasının ardından sosyal medya üzerinden birbirine girdi.

Survivor yarışmacıları Nagihan ve Sema birbirine girdi!

Survivor tarihinin en güçlü kadın yarışmacıları olarak gösterilen Sema Aydemir ve Nagihan Karadere arasında gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Survivor 2018 All-Star'da birlikte yarışan ikili arasındaki rekabet, yarışmadan sonra büyümeye başladı. Sosyal medya üzerinden birbirlerine saydıran Sema ve Nagihan, paylaşımlarıyla bir anda gündeme oturdu.

İlk olarak Nagihan, Instagram üzerinde Sema'ya hakaretler etti. Zamanında Sema'nın kendisini kıskandığını belirten Nagihan, şu paylaşımlarda bulundu:

"KONUŞMA İŞİNE BAK!"

Kuyruk acısı bu kadar kolay geçmez. Seni nasıl gömdüğümü, nasıl hastanelik olduğunu ve çaresizliğini anlat! İyi ki erken postaladım seni yoksa şimdi tımarhanede yatıyordun, boş konuşma işine bak hadi naş!"

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Ardından paylaşımlarına devam eden Nagihan, Sema'nın kendisine kanlı bir sopa yolladığını iddia ederek, "Sopa, adam dövmek ya da tehdit etmek içindir, sopaya gerek yok, ben performansımla döver istatistiğimle gömerim. Lütfen o yolladığın kanlı sopayı al ve evinin baş köşesine koy. Benden sana hayıra olarak bakar bakar geçmişi yad edersin" şeklinde konuştu.

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"SEN BİR HALT OLAMAZSIN!"

Bu iddialara sessiz kalmayan Sema ise, Nagihan'ın olmamış şeyleri olmuş gibi konuştuğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

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Senin karşında yenildiğinde elini kalbine koyup selam veren, performansına saygı duyan bir yarışmacı var unutma. Benim karşımda ise varlığımda hiç bir zaman adının geçmediği, en iyilere çıkamadığı için karşı takıma kaçan bir yarışmacı var. Ben kaybettiğimde saygılı ve asil olabilirim ama sen kazandığında da bir halt olamazsın.

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Anahtar Kelimeler:
Nagihan ve Sema 2018 All-Star survivor 2019 türkiye yunanistan

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