Survivor yarışmacısı Cansu Tuman güzelliğiyle bakana bir daha baktırdı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Cansu Tuman bu sene Survivor’ın merak edilen isimlerinden biri oldu. TV 8 ekranlarında bu akşam başlayacak olan Survivor’ın Ünlüler kadrosunda Yemin dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile tanınan ve birçok başarılı yapımda rol alan Tuman da yer alıyor.

CANSU TUMAN KİMDİR?

1994 doğumlu olan Cansu Tuman, İstanbul’da doğdu.Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman, ayrıca Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi almıştır.



Güzel oyuncu Cansu Tuman’ın rol aldığı yapımlar arasında Yemin, Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat dizisi de bulunuyor.



