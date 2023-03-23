Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı! "Soyadının hakkını veriyor"

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın eski sezon yarışmacılarından olan Duygu Bal yarıştığı dönemde dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Survivor’ın iddialı isimleri ile yarışan Duygu Bal'ın son halini görenler tanıyamadı.

35 yaşındaki ünlü ismin fotoğraflarına takipçileri “Sarışınların Kraliçesi”, “Soyadının hakkını veriyor”, “Çok güzelsiniz”, “Çiçek gibisin” yorumlarında bulundular.

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan ünlü isim, voleybola Ankara'da başladı. Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu.

2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya transfer oldu. Daha sonra 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe ile 2012 yılında CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nu elde etti.

Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.

Kasım 2014'te voleybolu bıraktığını açıklayan Bali turizm sektöründe iş hayatına atıldı.





