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Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı! "Soyadının hakkını veriyor"

23.03.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmacıları son halleri ile gündemde yer alıyor. Şimdilerde TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’a 2014 yılında katılan Duygu Bal; Turabi Çamkıran, Sahra Işık, Merve Aydın gibi isimlerle beraber yarışmıştı. Adeta yıllara meydan okuyan Survivor Duygu'nun son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Survivor yarışmacısı Duygu Bal'ın son hali şaşırttı! "Soyadının hakkını veriyor"

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın eski sezon yarışmacılarından olan Duygu Bal yarıştığı dönemde dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Survivor’ın iddialı isimleri ile yarışan Duygu Bal'ın son halini görenler tanıyamadı.

35 yaşındaki ünlü ismin fotoğraflarına takipçileri “Sarışınların Kraliçesi”, “Soyadının hakkını veriyor”, “Çok güzelsiniz”, “Çiçek gibisin” yorumlarında bulundular.

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Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan ünlü isim, voleybola Ankara'da başladı. Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu.

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2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya transfer oldu. Daha sonra 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe ile 2012 yılında CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nu elde etti.

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Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.

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Kasım 2014'te voleybolu bıraktığını açıklayan Bali turizm sektöründe iş hayatına atıldı.

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