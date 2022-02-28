MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı Rus sevgilisi multi milyarder çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı Rus sevgilisi multi milyarder çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

28.02.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonunun renkli yarışmacılarından Yasin Obuz, geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünden faydalanarak, sevgilisi Anastasia Petrova'dan aldığı mektupla duygu yüklü anlar yaşamıştı. Yasin Obuz'un gözlerden uzak bir yaşam süren sevgilisi Anastasia Petrova, merak konusu oldu.

Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı Rus sevgilisi multi milyarder çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

MasterChef Türkiye macerasından sonra Survivor 2020 sezonunda izleyici karşısına çıkan Yasin Obuz, Survivor All Star 2022 ile yeniden ekranlara döndü. Adada sergilediği sıra dışı tavırlarla adından söz ettiren Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisini görenler şaşıp kaldı.

1988 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz; futbol, basketbol ve voleybolla ilgilendi. Spora olan ilgisi nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören Yasin Obuz, öğrencilik yıllarında fitness yaptı.

Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisi multi milyader çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Yasin Obuz, 2020 yılında Survivor'da da yer aldı.

Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisi multi milyader çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

Şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonu ile izleyici karşısına çıkan Obuz, aşk hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimlerden.

Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisi multi milyader çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

Geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünde sevgilisi Anastasia Petrova'dan mektup alan Yasin Obuz'un duygusal anları dikkat çekmişti.

Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! Güzelliğiyle nefes kesti

Anastasia Petrova, Yasin Obuz'a yazdığı mektupta ''Her zaman yanındayım ve seni çok özlüyorum. Hayatımda gerçekten sana ihtiyacım var. Benim için endişelenme, seni bekleyen iyi bir kızım'' demişti.

Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisi multi milyader çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

Yasin Obuz'a yazdığı mektup sonrası gözler Anastasia Petrova'ya çevrildi.

Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisi multi milyader çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

Sosyal medyada epey aktif olan Anastasia Petrova, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisi multi milyader çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

Anastasia Petrova'nın Belarus'ta yaşadığı ve kültürler arası inceleme alanında eğitim aldığı öne sürüldü.

Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisi multi milyader çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

Ayrıca sosyal medyada yer alan bir diğer söylentiye göre 21 yaşındaki Anastasia Petrova'nın multi milyarder olduğu iddia edildi.

Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisi multi milyader çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisi multi milyader çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti

Survivor Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisi multi milyader çıktı! Güzelliğiyle nefes kesti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbo Show'da son halini görenler şoke olduİbo Show'da son halini görenler şoke oldu
Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu! Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!
Tuba Büyüküstün kızlarını paylaştı! Görenler inanamadıTuba Büyüküstün kızlarını paylaştı! Görenler inanamadı
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Yasin Obuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Alanyaspor-Konyaspor maçının ardından

Alanyaspor-Konyaspor maçının ardından

Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı

THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı

Şule Yüksel Şenler'in hayatı "Şule" belgeseliyle TRT ekranlarında yayınlanacak

Şule Yüksel Şenler'in hayatı "Şule" belgeseliyle TRT ekranlarında yayınlanacak

İlginizi Çekebilir

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.