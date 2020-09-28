Survivor Yasin Obuz ve Evrim Keklik’ten olay yaratan gönderme! ‘Bir öpücük ver de...’

Survivor Yasin Obuz Ala ismini verdiği ilk şarkısını piyasaya sürdü. Müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan şarkı kısa süre içerisinde 12 milyon izlendi. Şarkısının başarısından rahatsız olanları Survivor Yasin Obuz sert bir dille iğneledi. Yasin Obuz’un göndermeli mesajına ilk desteği yarışmacı arkadaşı Evrim Keklik verdi. İkilinin arasında geçen diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

‘SEN MİLYONLARI SAY’

Şarkısının klibini sosyal medya hesabından paylaşan Survivor Yasin gönderisine, “Haterlere (Nefret edenlere) selam! Ala 12 milyon! Sayı saymayı biliyorsanız kudurun hadi cannolar” notunu ekledi. Yasin Obuz’un bu paylaşımına ise Evrim Keklik’ten “Bebişim onlar yüze, bine kadar saymayı biliyorlar. Sen milyonları say” yorumu geldi. Yasin Obuz Survivor Evrim’e verdiği karşılık ise yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

‘GÜNDEM OLALIM’

Survivor yarışmasından sonra bir türlü yıldızı barışmayan Yasin Obuz ve Nisa Bölükbaşı bir kez daha karşı karşıya geldi. Yarışma boyunca iyi anlaşan ikilinin Survivor finalinden sonra aralarına adeta kara kedi girdi. Yasin Obuz’un nankörlükle suçladığı Nisa Bölükbaşı cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. İstanbul’da kaldığı süre boyunca yalnızca Barış Murat Yağcı ile görüşmeyi seçen Nisa Bölükbaşı son günlerde aşk haberiyle gündeme geliyor. Barış Murat Yağcı ile aşk yaşadıkları söylenen Survivor Nisa’ya Yasin Obuz’un yeni bir gönderme yaptığı iddia edildi.