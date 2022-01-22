MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Survivor yedek yarışmacıları fragmanda ortaya çıktı

Survivor yedek yarışmacıları fragmanda ortaya çıktı

22.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Kerimoğlu'nun elendiği 'Survivor All Star 2022'den yeni fragman geldi. Dokunulmazlık oyunu heyecanı öncesi dört yedek yarışmacı da kadroya dahil oldu. Survivor yedek yarışmacıları sosyal medyada gündem oldu.

Survivor yedek yarışmacıları fragmanda ortaya çıktı

Gerginliğin bitmediği Survivor'dan yeni fragman yayınlandı. Yasin Obuz'un takım arkadaşlarıyla sık sık kavga ettiği Survivor'da dokunulmazlık oyununda yine ortamın gerildiği fragmanda görülüyor. Bu sefer Yasin Obuz ile Anıl Berk Baki birbirine giriyor.

'Survivor All Star'ın altıncı bölüm fragmanında yedeklerde yer alan dört yarışmacı da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesi yarışmaya katılıyor. Nisa Bölükbaşı'nın, yarışmanın düzenlendiği Dominik'e gitmeden önce koronavirüse yakalanmasının ardından kadrodan çıkarılması sevenlerini üzmüştü. 24 yaşındaki Survivor Nisa yedeklerde adaya döndü.

61ebd03586b24722c4aea2cf

Survivor Nisa dışında yedek kadrosunda Ayşıl Özaslan, Yunus Emre Özden ve Parviz Abdullayev yer alıyor.

61ebdd9286b24722c4aea32e

'All Star'da ünlüler takımı adına mücadele eden alan oyuncu Barış Murat Yağcı ile yedeklerden gelen Nisa Bölükbaşı, birlikte yarıştıkları 'Survivor 2020' sonrası bir dönem aşk yaşamışlardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Aziz'de dikkat çeken sahne: Birinin istekleri seni üzüyorsa yapmaAziz'de dikkat çeken sahne: Birinin istekleri seni üzüyorsa yapma
Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı Sercan Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Survivor'da aşk bombası! Seyirci hemen fark etti

Survivor'da aşk bombası! Seyirci hemen fark etti

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Survivor'da ilk veda! Elenen yarışmacı belli oldu

Survivor'da ilk veda! Elenen yarışmacı belli oldu

İnadına seksi pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

İnadına seksi pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

Şaşırtan Survivor itirafı! ''Suçsuz çalışanları kovabilir!''

Şaşırtan Survivor itirafı! ''Suçsuz çalışanları kovabilir!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.