Survivor yedek yarışmacıları fragmanda ortaya çıktı

Gerginliğin bitmediği Survivor'dan yeni fragman yayınlandı. Yasin Obuz'un takım arkadaşlarıyla sık sık kavga ettiği Survivor'da dokunulmazlık oyununda yine ortamın gerildiği fragmanda görülüyor. Bu sefer Yasin Obuz ile Anıl Berk Baki birbirine giriyor.

'Survivor All Star'ın altıncı bölüm fragmanında yedeklerde yer alan dört yarışmacı da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesi yarışmaya katılıyor. Nisa Bölükbaşı'nın, yarışmanın düzenlendiği Dominik'e gitmeden önce koronavirüse yakalanmasının ardından kadrodan çıkarılması sevenlerini üzmüştü. 24 yaşındaki Survivor Nisa yedeklerde adaya döndü.

Survivor Nisa dışında yedek kadrosunda Ayşıl Özaslan, Yunus Emre Özden ve Parviz Abdullayev yer alıyor.

'All Star'da ünlüler takımı adına mücadele eden alan oyuncu Barış Murat Yağcı ile yedeklerden gelen Nisa Bölükbaşı, birlikte yarıştıkları 'Survivor 2020' sonrası bir dönem aşk yaşamışlardı.



