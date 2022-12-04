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Survivor Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil dudak dudağa! Romantik anlar

04.12.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksi pozlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyordu. Erbil son olarak yeni yaşını arkadaşlarıyla kutlarken gecede sevgilisi de vardı. Survivor Yiğit ve Yasmin Erbil'in dudak dudağa pozları sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil dudak dudağa! Romantik anlar

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz dudak dudağa pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Ali Ebil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil'in doğum gününde arkadaşları ve sevgilisiyle felekten bir gece yaşadı.

Son dönemde pozlarıyla dikkat çeken Erbil bir süredir gözlerden uzak tutmaya çalıştığı sevgilisi Yiğit Poyraz ile samimi anlar yaşadı.

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Arkadaşlarının arasında dudak dudağa görüntülenen Erbil'in o anları sosyal medyada da gündeme geldi. İkiliyi bazı takipçileri çok yakıştırırken bazıları da yakıştırmadı.

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