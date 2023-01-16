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  4. Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

16.01.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında katıldığı MasterChef Türkiye ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Brezilyalı yıldız Walison Fonseca, şimdilerde Survivor ile adından söz ettiriyor. Özel yaşamıyla merak uyandıran Walison Fonseca'nın eşi Türk çıktı.

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Survivor 2023 sezonunun renkli ismi Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar Fonseca güzelliğiyle dikkat çekti.

34 yaşındaki Walison Fonseca, Brezilya'da doğup büyüdü. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de yaşayan Fonseca, bir süre modellik ve oyunculuk yaptı.

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

MasterChef'e katılarak tanınırlığını arttıran Walison, Acun Ilıcalı'nın teklifiyle Survivor 2023 sezonunda da yer aldı.

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Yaşam koçu Melisa Pınar ile evli olan Walison, aşk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Sosyal medyada epey aktif olan Melisa Pınar Fonseca, duru güzelliğiyle bakana bir daha baktırıyor.

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Instagram'da 20 bin takipçisi bulunan Melisa Pınar Fonseca, bikinili pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Melisa Pınar Fonseca, MasterChef sürecinde de eşinin en büyük destekçisi olmuştu.

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

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