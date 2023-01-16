Survivor yıldızı Walison'un Türk eşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Survivor 2023 sezonunun renkli ismi Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar Fonseca güzelliğiyle dikkat çekti.

34 yaşındaki Walison Fonseca, Brezilya'da doğup büyüdü. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de yaşayan Fonseca, bir süre modellik ve oyunculuk yaptı.

MasterChef'e katılarak tanınırlığını arttıran Walison, Acun Ilıcalı'nın teklifiyle Survivor 2023 sezonunda da yer aldı.

Yaşam koçu Melisa Pınar ile evli olan Walison, aşk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Melisa Pınar Fonseca, duru güzelliğiyle bakana bir daha baktırıyor.

Instagram'da 20 bin takipçisi bulunan Melisa Pınar Fonseca, bikinili pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Melisa Pınar Fonseca, MasterChef sürecinde de eşinin en büyük destekçisi olmuştu.



